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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مواجهات الحسم بالدوري الإنجليزي والإيطالي

ليفربول ومانشستر
ليفربول ومانشستر سيتي

تقام اليوم الاحد 22-5-2022 مواجهات شرسة وقوية في الدوري الإنجليزي لحسم لقب البطولة الحائر بين مانشستر سيتي وليفربول كما يشهد اليوم حسم لقب بطولة الدوري الإيطالي بين ميلان وانتر ميلان .

ونعرض لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة : 

الدوري الإنجليزي
يشهد الدوري الإنجليزي منافسة قوية وشرسة بين مانشستر سيتي وليفربول على حسم لقب البريميرليج في الجولة الأخيرة من المنافسات . 

ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 90 نقطة جمعها من 28 فوزا و6 تعادلات وثلاث خسائر 

بينما يحتل فريق ليفربول المركز الثاني في الدوري الإنجليزي برصيد 89 نقطة جمعها من 27 انتصارا و8 تعادلات وخسارتين 

مباريات الحسم 
آرسنال vs إيفرتون - الساعة 5 مساء - قناة beIN Sports 3 HD Premium  

تشيلسي vs  واتفورد - الساعة 5 مساء - قناة beIN Sports HD Xtra 1 

ليستر سيتي  vs ساوثهامتون - الساعة 5 مساء- قناة beIN Sports HD 4 

ليفربول  vs ولفرهامبتون - الساعة 5 مساء - قناة beIN Sports 2 HD Premium  

مانشستر سيتي vs أستون فيلا - الساعة 5 مساء - قناة beIN Sports 1 HD Premium

كريستال بالاس vs مانشستر يونايتد - الساعة 5 مساء - beIN Sports HD Xtra 2 

نوريتش سيتي  vs توتنهام - الساعة 5 مساء - قناة beIN Sports HD 2  

بيرنلي  vs نيوكاسل يونايتد - الساعة 5 مساء - قناة beIN Sports HD 7

برايتون vs وست هام - الساعة 5 مساء        

برينتفورد vs ليدز يونايتد - الساعة 5 مساء - beIN Sports HD 3


الدوري الإسباني
ريال سوسييداد vs أتلتيكو مدريد – الساعة 10 مساء - قناة beIN Sports HD 2

برشلونة vs  فياريال  – الساعة 10 مساء - قناة beIN Sports HD 1

إلتشي  vs خيتافي - الساعة 5:30 مساء                  

ديبورتيفو ألافيس vs قادش – الساعة 8 مساء          

أوساسونا  vs ريال مايوركا – الساعة 8 مساء

غرناطة vs إسبانيول – الساعة 8 مساء        

إشبيلية vs أتلتيك بيلباو – الساعة 10 مساء  

 

الدوري الإيطالي
امتد صراع لقب الدوري الإيطالي للجولة الأخيرة بين أي سي ميلان وغريمه انتر ميلان ، حيث تعد لقاءات اليوم هي الأخيرة لحسم البطولة . 

ويحتل فريق ميلان المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 83 نقطة ، بينما جاء فريق انتر ميلان في المركز الثاني برصيد 81 نقطة .

ويمكنك متابعة المباريات عبر قناة اليوتيوب الخاصة بالدوري الإيطالي 


سبيزيا vs  نابولي – الساعة 12:30 ظهرا              

انتر ميلان vs سامبدوريا – الساعة 6 مساء  

ساسولو vs ميلان – الساعة 6 مساء            

ساليرنيتانا vs أودينيزي – الساعة 9 مساء                

فينيزيا vs كالياري – الساعة 9 مساء            

 

الدوري التركي 
إسطنبول باشاك شهير vs طرابزون سبور – الساعة 3 عصرا

فاتح قرا جمرك vs ألانياسبور – الساعة 3 عصرا          

هاتاي سبور vs جيرسونسبور – الساعة 6 مساء    

أضنة ديمرسبور vs جوزتبه – الساعة 6 مساء

 

الدورى المصري الممتاز  


الإسماعيلي vs البنك الأهلي – الساعة 4 عصرا - قناة on time sport  

المصري البورسعيدي vs  فيوتشر – الساعة 6:30 مساء - قناة on time sport

سيراميكا كليوباترا vs مصر المقاصة – الساعة 6:30 مساء - قناة on time sport 2                  

الاتحاد السكندري vs بيراميدز – الساعة 9 مساء - قناة on time sport

 

مواعيد مباريات الدوري المغربي

الوداد vs  أولمبيك خريبكة – الساعة 8:15 مساء

الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي ليفربول ميلان إنتر ميلان

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