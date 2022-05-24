برلمانية:تشكيل لجنة مصغرة لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية..والإنتهاء منه خلال شهر

قال النائبة عبلة الألفى ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن لجنة الصحة بالبرلمان ستبدأ مناقشة مسودة مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم من كلا من نقابة الأطباء والمجلس الأعلى للجامعات والنائب أيمن أبو العلا والنائبة إيناس عبد الحليم والنائبة إليزابيث شاكر والنائبة نسرين عمر والنائب السابق مجدى مرشد ، وبالتالى يكون لدينا 7 مشروعات قوانين بشأن المسئولية الطبية.

وأشارت الألفى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا نجهز لمشروع قانون المسئولية الطبية للإنتهاء منه خلال شهر ، مؤكده أنه تم تشكيل لجنة مصغرة لدراسته.

وأوضحت عضو لجنة الصحة بالبرلمان : مشروع قانون المسئولية الطبية من المقرر أن يخرج إلى الحكومة بعد الإنتهاء من مناقشته فى البرلمان لدراسته ، ثم يعود إلى البرلمان مرة اخرى ويناقش فى لجنة الصحة بالبرلمان ، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان لإقراره بعد ذلك.

وكان قد عاود مجلس النواب لعقد جلسته العامة أمس الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.

جاء ذلك بعد أن شهدت الجلسة العامة الماضية مناقشة عددا من طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة للقائم بأعمال وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، القائم بأعمال وزير الصحة، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على خطة تطوير معهد ناصر ليصبح مدينة طبية متكاملة، وذلك من خلال تخصيص ميزانية تصل إلى 8 مليارات جنيه لتطويره.

وقال في تعقيبه على طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة والأسئلة الموجهة إليه من أعضاء مجلس النواب، أثناء الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي: معهد ناصر واحدا من القلاع الطبية الهامة في مصر ، لافتا إلى أن وفقا للخطة التى تم اعتمادها سيتم رفع عدد الأسرة من 682 سرير إلى أكثر من 1200 سرير .

وأشار الوزير إلى أنه سيتم تزويد المستشفى بمهبط طائرات، ووضع إسعاف نهري على النيل، لسرعة نقل المرضى لتلقي العلاج بالمدينة الطبية الجديدة المزمع إنشاؤها.