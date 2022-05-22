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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طلعت مصطفى تفتح باب الحجز لوحدات مدينتي والرحاب من خلال فروعها البيعية

صورة من المشروع
صورة من المشروع

بدأت مجموعة طلعت مصطفى صباح اليوم، الأحد 22 مايو، في استقبال طلبات حجز وحدات مشروعي الرحاب ومدينتي - بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - وذلك ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، بمدد سداد تصل إلى 25 عاما.

ننشر تفاصيل كراسة الشروط لوحدات الرحاب ومدينتي التي تطرحها طلعت مصطفى

تقسيط 25 سنة| مجموعة طلعت مصطفى تطرح وحدات تسليم فوري بالرحاب ومدينتي

وأتاحت المجموعة لراغبي حجز الوحدات الاطلاع على كراسة الشروط والحجز أون لاين من خلال الموقع الإلكتروني  nuca.tmg.com.eg أو من خلال فروع المبيعات التابعة لمجموعة طلعت مصطفى في شارع مصدق بالدقي، وفرع الرحاب بمبنى الصفوة بنادي الرحاب، وفرع مدينتي بخيمة المبيعات بجوار البوابة الرئيسية، وفرع مصر الجديدة، فضلا عن الخط الساخن الذي تم تخصيصه لتلقي استفسارات العملاء على رقم 19691.

 

طلعت مصطفى مدينتي الرحاب هيئة المجتمعات العمرانية مبادره البنك المركزى

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