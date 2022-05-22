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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل لمحفظ القرآن الكريم رصيد من الحسنات رغم حصوله على أجر؟

هل لمحفظ القرآن الكريم
هل لمحفظ القرآن الكريم رصيد من الحسنات رغم حصوله على أجر؟

هل لمحفظ القرآن الكريم رصيد من الحسنات رغم حصوله على أجر ؟ .. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، حيث قالت سائلة: “أحفظ القرآن الكريم فهل أنال من الحسنات رغم حصولي على أجر؟”.

هل لمحفظ القرآن الكريم رصيد من الحسنات رغم حصوله على أجر ؟ 

وقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن فضل الله واسع، ومن يعلم القرآن الكريم داخل في الصدقات الجارية، وهو من الأعمال التي يستمر ثوابها بعد رحيل الإنسان كما ذكر الإمام الراملي. 

وبين أن هناك 10 أعمال تنفع الإنسان في حياته وبعد وفاته منها العلوم، ودعاء نجله، وغرس نخلة، ورباط ثغره، وحفر بئرٍ، ومسكن بناه للغريب يأوى إليه، وبناء محل ذكر، وتعليم القرآن الكريم.

هل يجب التوقف عن قراءة القرآن لترديد الأذان؟

“عندما يؤذن الأذان وأنا أقرأ من المصحف هل يجب أن أتوقف لترديد الأذان أم أكمل القراءة؟ وهل السجدة في القرآن ملزمة؟”، سؤال ورد للدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وقال أمين الفتوى إنه إذا أذن المؤذن وأحدهم يقرأ القرآن الكريم فعلى من يقرأ أن يقطع القراءة ثم يردد خلف المؤذن، وذلك لأن الترديد خلف المؤذن عبادة والقراءة عبادة أيضًا، ولكن العبادة المؤقتة أولى من غيرها.

وبين مثالا على ذلك عبادتي الأضحية والعقيقة، فوقت عيد الأضحى تكون الأضحية ألزم من العقيقة، لأنه من الممكن تأجيل العقيقة في أي وقت لاحق، فهكذا قراءة القرآن. فالترديد خلف المؤذن هو واجب الوقت ولكن القراءة مستمرة 24 ساعة.

وأضاف أمين الفتوى: "أما مسألة  السجدة في قراءة القرآن الكريم فإنها سجدات تلاوة، وهي سنة فعلها النبي صلي الله عليه وسلم، فكان إذا وصل إلى موضع سجود سجد، فهي سنة من فعلها فقد حقق سنة ومن تركها فلا إثم عليه، فإن كان يقرأ القرآن وهو على غير طهارة مثلًا أو لا يستطيع استقبال القبلة، فمن الممكن أن يتوقف ويقول هذا الذكر أربع مرات: “سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم”، فهو يقال لمن عجز عن سجود التلاوة، وهو عند فقهاء الشافعية يقوم مقام السجود الذي تعذر على الإنسان.

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