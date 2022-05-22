إحالة 88 من العاملين بالمستشفيات والوحدات البيطرية ومراكز الشباب للتحقيق في الدقهلية

قرر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إحالة 88 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية والبيطرية ومراكز الشباب المتغيبين والمنقطعين وتاركي العمل بدون إذن، ومنهم مسئولو وحدات خدمية وجدت مغلقة أثاء حملات المرور والتفتيش، للتحقيق بناءً على تقرير حملة المرور والتفتيش الميدانى المفاجئ بنطاق مراكز أجا والمنصورة ومنية النصر الأسبوع الماضي.

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه باسم الشريف، مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة، وذلك بنتائج حملات المرور الميداني على عدد من الوحدات الخدمية للوقوف على مدى انتظام العمل بها.

هذا وقد تم تنظيم حملات المرور المشار إليها تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية بإشراف اللواء حازم عزت، وكيل أول الوزارة السكرتير العام للمحافظة، وذلك حرصا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين فى جميع المجالات وقطاعات المرافق والخدمات، وذلك من خلال متابعة الأداء وتحقيق الانضباط والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين.

هذا وقد أوضح التقرير أن الذين تمت إحالتهم للتحقيق يشمل 75 من العاملين بوحدات طب الأسرة بقرية شبرا بدين وميت مزاح والدنابيق بمركز المنصورة وبالعيادات الخارجية بقرية الطاهري، ووحدة طب الأسرة بكفر علام وبمستشفى منية النصر المركزي، و7 من العاملين بالوحدة البيطرية والإدارة البيطرية بمنية النصر، و6 من مسئولي مراكز شباب البهو فريك بمركز أجا وميت مزاح والدنابيق وبدين بمركز المنصورة، حيث وجدت تلك الوحدات مغلقة أثناء حملات التفتيش والمرور في المواعيد الرسمية للعمل.

وقد وجه محافظ الدقهلية، وكلاء الوزارات مديري مديريات الصحة والطب البيطري والشباب والرياضة بسرعة اتخاذ اللازم حيال إجراء التحقيقات في حالات الغياب وترك العمل بالوحدات التي وجدت مغلقة، وفقا لما هو وارد بتقرير لجنة التفتيش والمرور المشار إليه.