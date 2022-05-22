أهل سيدة بالمنوفية: نحلة وراء وفاتها أثناء جمع القمح.. والمستشفى: هبوط بالدورة الدموية

ما زال الحزن يخيم علي أبناء قرية الروضة التابعة لمركز بركة السبع في محافظة المنوفية عقب وفاة سيدة منذ أسبوع متأثرة بإصابتها بلدغة نحلة أثناء عملها في الأرض الزراعية.

بدأت الواقعة كما يرويها زوجها فتحي محمد مزارع أن زوجته أسماء تبلغ من العمر ٢٣ عاما ومتزوجين منذ ٦ سنوات كانت تعمل مع والدته في الحقل لجمع محصول القمح، وفوجئوا بهجوم النحل عليهم من منحل قريب من أرضهم الزراعية وسقطت زوجته فجأة وتغير لونها وفقدت الوعي.

وأضاف أن نحلة داخلت إلي تجويف أنف زوجته مما أدى إلى سقوطها أرضا فقاموا بالاتصال بالإسعاف ونقلها إلي مستشفى بركة السبع المركزى ولكنها كانت فاقدة للوعي وتم دخولها العناية المركزة لمدة ٥ أيام دون تحسن.

وتابع، أن زوجته تغير لونها إلي اللون الأزرق أثناء نقلها إلي المستشفى، موضحا أن النحلة دخلت إلي تجويف أنفها وشلت حركتها.

وأضاف أنها مكثت في المستشفي ٥ أيام علي جهاز التنفس الصناعي وكانت في حالة خطيرة وأخبره الأطباء بأنها لا يمكن أن يتم نقلها إلي مستشفي أخري لخطورة حالتها، موضحا أن زوجته رحلت وتركت له طفلين صغيرين محمد ٤ سنوات ومكة عامين.

وأشار زوجها إلي أن أحد الأهالي كان برفقتهم في الأرض الزراعية وأخرج بقايا النحلة من أنفها ولكنها كنت فقدت الوعي.

فيما أكد مصدر بمستشفي بركة السبع، أن المتوفاة وصلت المستشفي فاقدة للوعي وتم وضعها علي جهاز التنفس الصناعي لمحاولة إنقاذها وتم احتجازها ٥ أيام داخل العناية المركزة ولكنها توفت نتيجة هبوط في الدورة الدموية.

وأوضح أنه لا يمكن الجزم بأن يكون سبب الوفاة لدغة نحلة ولكن قد تكون حساسية من لدغة النحلة أدت إلي وفاتها، موضحا أن النحل لا يسبب الوفاة ولكن لدغة النحل قد تؤدى الي حساسية تعمل علي توقف أجهزة الجسم وتودى إلي الوفاة.