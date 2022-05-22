عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أهل سيدة بالمنوفية: نحلة وراء وفاتها أثناء جمع القمح.. والمستشفى: هبوط بالدورة الدموية

زوج المتوفاة
زوج المتوفاة

ما زال الحزن يخيم علي أبناء قرية الروضة التابعة لمركز بركة السبع في محافظة المنوفية عقب وفاة سيدة منذ أسبوع متأثرة بإصابتها بلدغة نحلة أثناء عملها في الأرض الزراعية.

 

بدأت الواقعة كما يرويها زوجها  فتحي محمد مزارع أن زوجته أسماء تبلغ من العمر ٢٣ عاما ومتزوجين منذ ٦ سنوات كانت تعمل مع والدته في الحقل لجمع محصول القمح، وفوجئوا بهجوم النحل عليهم من منحل قريب من أرضهم الزراعية وسقطت زوجته فجأة وتغير لونها وفقدت الوعي.

 

وأضاف أن نحلة داخلت إلي تجويف أنف زوجته مما أدى إلى سقوطها أرضا فقاموا بالاتصال بالإسعاف ونقلها إلي مستشفى بركة السبع المركزى ولكنها كانت فاقدة للوعي وتم دخولها العناية المركزة لمدة ٥ أيام دون تحسن.

 

وتابع، أن زوجته تغير لونها إلي اللون الأزرق أثناء نقلها إلي المستشفى، موضحا أن النحلة دخلت إلي تجويف أنفها وشلت حركتها.

 

وأضاف أنها مكثت في المستشفي ٥ أيام علي جهاز التنفس الصناعي وكانت في حالة خطيرة وأخبره الأطباء بأنها لا يمكن أن يتم نقلها إلي مستشفي أخري لخطورة حالتها، موضحا أن زوجته رحلت وتركت له طفلين صغيرين محمد ٤ سنوات ومكة عامين.

 

وأشار زوجها إلي أن أحد الأهالي كان برفقتهم في الأرض الزراعية وأخرج بقايا النحلة من أنفها ولكنها كنت فقدت الوعي.

 

فيما أكد مصدر بمستشفي بركة السبع، أن المتوفاة وصلت المستشفي فاقدة للوعي وتم وضعها علي جهاز التنفس الصناعي لمحاولة إنقاذها وتم احتجازها ٥ أيام داخل العناية المركزة ولكنها توفت نتيجة هبوط في الدورة الدموية.

 

وأوضح أنه لا يمكن الجزم بأن يكون سبب الوفاة لدغة نحلة ولكن قد تكون حساسية من لدغة النحلة أدت إلي وفاتها، موضحا أن النحل لا يسبب الوفاة ولكن لدغة النحل قد تؤدى الي حساسية تعمل علي توقف أجهزة الجسم وتودى إلي الوفاة.

محافظة المنوفية قريه الروضة القمح وفاة العناية المركزة وفاة سيدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أقسم بالله موجودين.. مبروك عطية: الإنترنت والفيس بوك مذكوران في القرآن

الأمن: القبض على عامل الدليفري صاحب فيديو التلصص خلف الباب

سعر الذهب اليوم الأحد 22-5-2022

الهلع العصبي.. مرض مصطفى كامل الغريب يقوده لتصدر الترند

الأمن يكشف تفاصيل فيديو لعامل «دليفرى» بإختلاس النظر من خلف باب شقة

صرف مرتبات شهر مايو للعاملين بالدولة .. غدا

غاب في المرض والوداع.. هل يحضر نجل سمير صبري الوحيد عزاء والده؟

سعر الدولار اليوم الأحد 22-5-2022

ترشيحاتنا

القرش: الدولة تخصص 50 مليار جنيه لتطوير الري الحقلي في الأراضي الزراعية

جدري القرود.. الصحة توضح تعريف الحالة المصابة والمؤكدة

جونسون يتجه لإقالة سكرتير الحكومة في محاولة للاحتفاظ بمنصبه

البابا تواضروس الثاني يشكر السيسي لاستقباله رؤساء وممثلي كنائس الشرق الأوسط

الصحة تكشف علامات قبل الإصابة بجدري القرود.. وتؤكد: مصر خالية من الفيروس

عبد الموجود: تيسيرات غير مسبوقة في موسم حجاج الجمعيات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احتفاء بدور المرأة.. تفاصيل احتفالية البحر الأحمر السينمائي على هامش مهرجان كان

حل نهائي.. العثور على إنزيم يمكنه إذابة البلاستيك خلال 16 ساعة

الموسيقات العسكرية تحتفل بتخريج دفعة جديدة من أكاديمية الفنون

أضرار الزعفران يجب معرفتها.. وأهم استخداماته

فيديو

أحمد حلمي: فيلم سينمائي كتبته منذ 10 سنوات قد يجمعني بمنى زكي

عائلة الموسيقار بليغ حمدي تكتشف أغنية جديدة له ويغنيها فنان كبير

أصاب 4 بسيارته والنيابة تطلب تحليل مخدرات.. مصطفى هريدي: ماكنش قصدي أخبطهم

لديه ابن طبيب 37 عاما.. من هى زوجة سمير صبري السرية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

رشا شكر

طفرة جديدة لرحلات الفضاء مع مركبة ستارلاينر

محمد شعبان

موسم المستريحين

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

أحمد نجم

حوار وطني بفكر جديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ