اكتشف طرق الوقاية من إجهاد العين

يعد إجهاد العين من المشكلات الشائعة خاصة بين من يمضون وقتا طويلا في مشاهدة السوشيال ميديا أو التلفاز أو تحت الأضواء الساطعة.

ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك نكشف لكم يمكن منع إجهاد العين



ولمنع إجهاد العين، أو تقليل خطر إجهاد العين، قد تجد أنه من المفيد:

اختر الشاشات القابلة للميل والدوران وقم بتنظيف شاشاتك (وعدساتك) بشكل منتظم لأن البقع قد تقلل من التباين.



استخدم مرشح الوهج وقم بتقليل الوهج على شاشتك من خلال الإضاءة المناسبة.

استخدم كرسيًا قابلًا للتعديل.



قم بضبط سخانات سيارتك حتى لا ينفخ الهواء مباشرة إلى عينيك



استخدم قطرات مرطبة للعين عند جفاف عينيك بالقدر الذي ينصح به طبيبك.



زيادة عدد مرات الرمش فحدد مقدار الوقت الذي تستخدم فيه الأجهزة الرقمية، إذا كان ذلك ممكنا.

اتبع توصيات مقدم الرعاية للعين فيما يتعلق بتنظيف العدسات اللاصقة