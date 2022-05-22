الداخلية تضبط 72 تاجر مخدرات في حملة بمحيط الأكشاك والمقاهى

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من مروجى ومتعاطى المواد المخدرة بمحيط الأكشاك والمقاهى والكافتيريات .

وعقب تقنين الإجراءات قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة ، بتوجيه عدة حملات أمنية مُكبرة استهدفت ضبط مروجى ومتعاطى المواد المخدرة بكافة أنواعها بمحيط الأكشاك والمقاهى والكافتيريات على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومشاركة الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة لأكاديمية الشرطة.

وأسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار ثلاثة أيام عن ضبط (55) قضية متنوعة ، حيث بلغ عدد المتهمين فيها (72) متهم وبحوزتهم المضبوطات كمية من مخدر البانجو وزنت (8,100 كيلو جرام) و كمية من مخدر الحشيش وزنت (6,615 كيلو جرام) و كمية من مخدر الهيروين وزنت (4,330 كيلو جرام) وكمية من مخدر الإستروكس وزنت (2٫250 كيلو جرام) و كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت (130 جرام) و كمية من مخدر الفودو وزنت (100 جرام) و (1556) قرص مخدر لعقار الترامادول و (840) قرص و(900) أمبول مؤثر و تنفيذ (25) حكم قضائى متنوع.

كما تم ضبط (مبلغ مالى – 67 هاتف محمول – 3 سيارات – 7 دراجات نارية – 14 قطعة سلاح أبيض– 4ميزان).



ولاقت تلك الحملة استحسان ورضاء المواطنين لإستشعارهم بالأمن والأمان .. وجارى استمرار الحملات الأمنية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجى المواد المخدرة.