بينها محاولات حجب سلع وتهريب .. الداخلية تضبط 1153 قضية تموينية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية .

أسفرت عن ضبط (1153) قضية تموينية متنوعة من بينهم قضية حجب سلع غذائية بإجمالى مضبوطات (2 طن دقيق أبيض) ، (291) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت ( 7,995 طن "مكرونة – أرز – دقيق أبيض – سناكس - أعلاف"-23784 عبوة مستحضرات تجميل – 3760 قطعة مستلزمات تكييف – 810 حقيبة يد – 855 حذاء رياضى 75 عبوة سجائر - 10 إسطوانات بوتاجاز – 10 أطنان أسمنت) ، وكذا (388) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (12 قضية دقيق مدعم"تصرف ، تجميع" – 76 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 110 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 80 قضية عدم انتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 30 قضية توقف عن الإنتاج – 80 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات بلغت (2,150 طن دقيق بلدى) وكذا (16) قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها ( 9 أطنان دقيق مدعم "مخابز" - 1٫100 طن سكر تموينى - 1٫750 طن أسمدة زراعية – 2200 لتر سولار – 5 إسطوانات بوتاجاز) .. حيث بلغ إجمالى المضبوطات (33.995 طن – 15 إسطوانة بوتاجاز - 75 عبوة سجائر – 2200 لتر مواد بترولية – 23784 عبوة مستحضرات تجميل – 3760 قطعة مستلزمات تكييف – 810 حقيبة يد – 855 حذاء رياضى).

كان أبرزها تلك القضايا ضبط (3٫29 طن "مكرونة – أرز أبيض – دقيق أبيض") وعرضها للبيع دون الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة و ضبط (10 طن أسمنت) وعدم دون الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة مواد البناء) بمحافظة المنوفية .

كما تم ضبط (مالكة محل لصرف المقررات التموينية – بمحافظة البحيرة) لتجميعها سلع تموينية مدعمة قدرت بقيمة مالية (41000 جنيه) حيث قامت بتخزينها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها بالسوق السوداء مستولية على الدعم المقرر و ضبط (30 قطعة أجهزة تنبيه "صوتية – ضوئية " – شعار ملصق ") بدون مستندات ومحظور تداولها بالأسواق دون تصريح من الجهات المختصة الخاصة بمركبات الطوارئ .. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة قطع غيار السيارات) بمحافظة سوهاج .

وتم ضبط (2٫1 طن دواجن كاملة) بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مجزر دواجن) بمحافظة الجيزة و ضبط (2٫05 طن "لحوم مجمدة – مفروم لحوم") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.



ونجحت الحملات فى ضبط (8 طن دقيق بلدى مدعم إستخراج 82% ) مخصصة ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداولها خاج منظومة الدعم ، وتجميعها للإتجار بها بالسوق السوداء للإستيلاء على الدعم الذى تكفله الدولة.. بحوزة (قائد سيارة) بمحافظة الغربية و ضبط (3 طن أعلاف حيوانية) معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الحيوانى ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربيين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة وإنتاج الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص) بمحافظة الغربية.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (5) قضايا بمضبوطات بلغت (34,550 طن أقماح محلية) – (4 مخازن) – (سيارة نقل) أبرزها ضبط (15 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج منظومة توريد وتداول القمح المحلى بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الحبوب "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية و ضبط (10 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج منظومة توريد وتداول القمح المحلى بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مفرش لتجميع الأقماح المحلية"بدون ترخيص") بمحافظة الغربية.



كما تم ضبط (4٫25 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج منظومة توريد وتداول القمح المحلى بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الحبوب "بدون ترخيص") بمحافظة الغربية و ضبط (قائد سيارة) حال سيرها بمحافظة الشرقية، لتجميعه كمية قدرها (5 طن "أقماح محلية") دون تصريح نقل محظور تداولها خارج منظومة توريد وتداول القمح المحلى بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.