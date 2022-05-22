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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شركات السياحة:موسم العمرة ناجح ولا رصد لحالات كورونا أو أمراض مزمنة بين المصريين

المؤتمر الصحفي بغرفة
المؤتمر الصحفي بغرفة شركات السياحة

أكدت غرفة شركات السياحة،  أن بوابة العمرة ضمان لحقوق المواطنين و تتويج لجهود ميكنة وتطوير رحلات العمرة ، مشيرة إلى نجاح موسم العمرة الذي انتهت فعالياته منذ أيام وجاء بعد توقف رحلات العمرة لفترة ليست قصيرة بسبب انتشار جائحة كورونا.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الغرفة اليوم الأحد , وأشار أحمد إبراهيم عضو لجنة تسيير أعمال الغرفة المستشار التنفيذي لبوابة العمرة المصرية إلى أن أهم ما ميز موسم العمرة المنقضي أن المعتمرين المصريين سافروا لأداء العمرة وعادوا بسلام الله إلى ارض الوطن ولم يتم رصد أية حالات إصابة بكورونا او أي أمراض مزمنة أخرى.

 وأضاف ان ذلك يأتي بفضل عدة أسباب منها الإجراءات الاحترازية التي تضمنتها ضوابط العمرة والتزمت الشركات بتطبيقها بحزم بجانب بالطبع الإجراءات الاحترازية القوية التي تتخذها السلطات السعودية لحماية المعتمرين من كافة الجنسيات.

 ولفت احمد إبراهيم إلى أنه كان يتم إجراء فحص  " بي سي ار " للمعتمر خاصة عند عودته من العمرة بمعرفة أجهزة وزارة الصحة ولم يتم تسجيل أي حالات كورونا.

 وأضاف أن أهم ما شهده موسم العمرة المنقضي بدء التطبيق الفعلي للبوابة المصرية للعمرة والتي تم إنشاؤها بقرار جمهوري لحماية حقوق المعتمرين وضمان راحتهم وسلامتهم منذ السفر وحتى عودتهم سالمين الى ارض الوطن.

وأشار إلى ان التسجيل والسفر عن طريق البوابة يحقق إيجابيات عديدة للمواطنين منها ضمان توافر رحلة عمرة مميزة متوافقة مع الضوابط التي تضعها الوزارة والغرفة من حيث السكن والنقل وكافة الخدمات التي يتم تقديمها للمعتمر  ومعاقبة أي مقصر في حق المعتمر بل وتعويض المعتمر التعويض المناسب في حالة وجود أي تقصير .

وشدد على أن البوابة لا تمنع سفر أي مواطن إنما تضمن التنظيم المتميز لرحلة العمرة , وأكد إبراهيم أن البوابة المصرية للعمرة تأتي تتويجا لجهد بدأه القطاع السياحي الرسمي والخاص قبل أكثر من عشر سنوات لميكنة إجراءات العمرة , كما أنها تتواكب تماما مع التطوير السعودي لميكنة إجراءات الحج والعمرة.

ومن جانبه أكد هشام أمين عضو لجنة تسيير أعمال غرفة الشركات ان موسم العمرة المنقضي شهد العديد من الإيجابيات رغم انه كان موسم صعب للغاية خاصة وأنه جاء بعد فترة من توقف رحلات العمرة بسبب جائحة كورونا.

وأوضح ان الغرفة رصدت عددا من الشائعات والاكاذيب حول أعداد المعتمرين والاعداد التي سافرت خارج منظومة البوابة، مشيرا الى ان أهم اهداف البوابة مواجهة السمسارة وأية رحلات خارج رقابة الدولة ممثلة في وزارة السياحة.

 وأضاف ان المتضررين من عمل البوابة وعددا ممن أدمنوا المخالفات هم من يقفون وراء الهجوم على البوابة.

 وأوضح هشام امين ان من اهم الايجابيات التي تحققت اولا فيما يخص المواطن أنها ضمنت للمعتمر برنامجا مطابقا للضوابط الموضوعةبين الوزارة والغرفة ، كما أنها تضمن اتخاذ إجراء فورية تجاه أية شكاوى للمعتمرين وتعويضهم عن أي أضرار لحقت بهم وكذلك معاقبة المقصرين.

واستكمل قائلا : كما أن البوابة تمكن اهل المعتمر وذويه من متابعة اون لاين طوال الرحلة ومكان تواجده وحالته الصحية ، أما ما يخص الدولة فإن البوابة ضمنت رحلات منظمة وعلى مستوى عالٍ للمواطنين وكذلك حققت هدف الدولة من حماية مواطنيها وضمان راحتهم وسلامتهم وحقوقهم داخل مصر وخارجها.

 وفيما يخص شركات السياحة فزن أهم ايجابية البوابة انها حمت الشركات الجادة وحافظت على سمعة القطاع السياحي ومكانته المميزة لدى المواطنين، وحول الأرقام التي تحدثت عن أعداد المعتمرين المصريين وعدد من سافروا خارج منظومة البوابة. 

أكد هشام امين انه لا توجد ارقام رسمية موثقة ولم تتلق الغرفة اية اعداد او ارقام  خاصة من وزارة الحج السعودية وهي الجهة المنوط بها إصدار تلك الاعداد .

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شركات السياحة غرفة شركات السياحة بوابة العمرة موسم العمرة العمرة

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