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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رئيس الوزراء يتسلم دعوة للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العربي البرازيلي

رئيس الوزراء يتسلم
رئيس الوزراء يتسلم دعوة للمشاركة فى المنتدى الاقتصادي العربي

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف التجارية العربية، وأوسمار شوهفى، رئيس غرفة التجارة العربية البرازيلية، والسيد تامر منصور، أمين عام غرفة التجارة العربية البرازيلية.

 

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء شهد استعراض جوانب العلاقات المتنامية بين البرازيل والدول العربية، حيث أشار الدكتور خالد حنفي إلى أن الاقتصاد البرازيلى يحتل المرتبة السابعة على مستوى العالم، بحجم اقتصاد بلغ حوالى تريليون و٦٠٠ مليار دولار، وحجم تجارة خارجية يقترب من ٤٠٠ مليار دولار.

 

وأضاف "حنفى" أن مصر كانت ثالث أكبر شريك تجاري للبرازيل فى المنطقة العربية، ولكن بفضل تنامى العلاقات الثنائية خلال الشهور الماضية، تقدمت مصر لتصبح الشريك التجارى الأول للبرازيل بين الدول العربية، بحجم تجارة يقترب من ٢.٦ مليار دولار.  

 

وأوضح أمين عام اتحاد الغرف التجارية العربية أن البرازيل مستعدة لتكون بوابة انطلاق للصادرات المصرية إلى منطقة أمريكا الجنوبية، فضلاً عن استعدادهم للتواجد الاستثماري فى مصر من خلال منطقة صناعية برازيلية، تُصنع فيها المنتجات التى تتفوق فيها البرازيل مثل مكونات السيارات والمنسوجات وغيرها من الصناعات، ليتم تصديرها من مصر إلى باقى دول العالم.

 

وقال المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اللقاء شهد أيضاً تسلُّم رئيس الوزراء دعوة للمشاركة فى اجتماعات المنتدى الاقتصادي العربي البرازيلى المقرر عقده فى مدينة ساوباولو فى يوليو القادم، برعاية وحضور رئيس جمهورية البرازيل، حيث ستتواكب اجتماعات المنتدى هذا العام مع احتفال غرفة التجارة العربية البرازيلية بمرور سبعين عاماً على تأسيسها.  

 

فى ذات السياق، تحدث أوسمار شوهفى، رئيس غرفة التجارة العربية البرازيلية، معرباً عن تطلع الغرفة لمشاركة مصر بوفد يترأسه رئيس الوزراء فى اجتماعات المنتدى الاقتصادي العربي البرازيلى، من أجل البناء على النتائج الإيجابية التى شهدتها العلاقات الثنائية منذ زيارة نائب رئيس جمهورية البرازيل إلى مصر فى سبتمبر الماضى.

 

وأضاف أنهم يتطلعون للارتقاء بالعلاقات مع مصر من النمط التقليدى للعلاقات التجارية، إلى شراكة اقتصادية متعددة الأبعاد.

 

من جانبه، أشاد رئيس الوزراء بالزخم الذى تشهده العلاقات المصرية البرازيلية فى الفترة الأخيرة، مؤكداً دعم الحكومة لكل الجهود التى تستهدف الارتقاء بالعلاقات مع البرازيل إلى مستوى الشراكة الاقتصادية، وتنفيذ المقترحات المهمة المتعلقة بالتعاون الاستثماري وإنشاء منطقة صناعية برازيلية فى مصر.

 

كما رحب مدبولى بالدعوة الموجهة لمصر للمشاركة فى أعمال المنتدى الاقتصادي العربي البرازيلى، مؤكداً فى الوقت ذاته أهمية العمل من الآن نحو التوصل إلى تفاهمات واتفاقيات محددة قبل موعد عقد المنتدى.

 

وفى هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم مسئولين من الهيئة العامة للاستثمار، ومجلس الوزراء، للتواصل مع غرفة التجارة العربية البرازيلية حول مقترحات التعاون التى يمكن التوافق بشأنها خلال أعمال المنتدى. 

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