حيلة نجيب ساويرس للحفاظ على استثماراته في ظل التضخم العالمي

قرّر البنك المركزي المصري، الخميس، رفع سعر الفائدة على الإقراض من 10.25% إلى 12.25% بمعدل 2%، مع زيادة نسبة الفائدة على الإيداع لليلة واحدة من 9.25% إلى 11.25%.

وبهذا ترتفع أسعار الفائدة بمقدار 3% في أقل من 3 أشهر، حيث سبق أن رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بشكل مفاجئ بنسبة 1% في اجتماع استثنائي يوم الاثنين 21 مارس الماضي، لتصل إلى 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض، وهو نفس اليوم الذي شهد بدء بنكي الأهلي المصري ومصر طرح شهادة ادخار مرتفعة العائد بنسبة 18%.

سر نجيب ساويرس

علق المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، على الاستثمار في الذهب، قائلا: "أنا زودت استثماري في الذهب، وكلامي طلع صح".

ووصف "ساويرس"، قرار البنك المركزي برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 20 نقطة أساس أي بنسبة 2%، بأنه قرار صائب وسريع.

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