البنك المركزي: 1.92 تريليون جنيه رصيد قروض عملاء البنوك في يناير الماضي

ارتفعت أرصدة الإقراض لعملاء البنوك من غير الحكومة نحو 1.924 تريليون جنيه في يناير الماضي مقابل 1.9 تريليون جنيه في ديسمبر السابق ومقارنة بـ 1.883 تريليون جنيه في نوفمبر من نفس العام.



قال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول إجمالي أرصدة الإقراض لعملاء البنوك من غير الحكومة بالعملة المحلية نحو 1.7 تريليون جنيه في يناير السابق مقابل 1.664 تريليون جنيه في ديسمبر الماضي ومقارنة بـ 1.64 تريليون جنيه في نوفمبر 2021.



وأضاف التقرير أن أرصدة الإقراض بالقطاع الزراعي نحو 44.4 مليار جنيه في يناير الماضي مقابل 43.722 مليار جنيه في ديسمبر الماضي ومقارنة بـ41.9 مليار جنيه في نوفمبر السابق.



وبلغ حجم أرصدة الإقراض للقطاع الصناعي نحو 430.4 مليار جنيه في يناير الماضي مقابل 430.1 مليار جنيه في ديسمبر 2021 ومقارنة بـ432.82 مليار جنيه في نوفمبر السابق



ووصلت أرصدة الإقراض لقطاع التجارة نحو 201.1 مليار جنيه في يناير الماضي مقابل 191.91 مليار جنيه في ديسمبر السابق ومقارنة بـ189.92 مليار جنيه في نوفمبر 2021.



وبلغت أرصدة الإقراض للخدمات في يناير الماضي نحو406.5 مليار جنيه مقابل 393.24 مليار جنيه في ديسمبر 2021 ومقارنة بـ 379.7 مليار جنيه في نوفمبر 2021.