الداخلية تكشف غموض 82 حادثا وتضبط 1547 قضية مخدرات| فيديو

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ففى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة تم ضبط 15 تشكيلا عصابيا ضمت 58 متهما اعترفوا بارتكاب 85 حادث سرقات متنوعة، وضبط 142 قضية أحداث، وإعادة 17 سيارة مُبلغ بسرقتها.

وكذلك كشف غموض 82 حادثا متنوعا، أبرزها “قتل، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة”، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى 132 متهماً.

وفى مجال مكافحة المخدرات، تم ضبط 1547 قضية اتجار فى المواد المخدرة، ضبط خلالها كمية من مخدر البانجو، وزنت 523,877 كيلو جرام، وكمية من مخدر الحشيش المخدر، وزنت 133,154 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت 65,19 كيلو جرام، وكمية من مخدر الإستروكس ، وزنت 13,811 كيلو جرام، وكمية من مخدر الآيس "الشابو" ، وزنت 5,528 كيلو جرام، وكمية من مخدر الأفيون، وزنت 2,627 كيلو جرام، وكمية من مخدر الفودو، وزنت 210 جرامات، و17,851 ألف قرص مؤثر مخدر، و4270 قرص ترامادول مخدر، و6410 أقراص كبتاجون مخدر، و1228 طابعا مخدرا، وضبط 1 قضية غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات بقرابة 62 مليون جنيه متحصلة من الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى 22 مليون جنيه تقريباً.