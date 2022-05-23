اليوم انقطاع مياه الشرب عن مدينة القناطر الخيرية لغسيل الشبكات في القليوبية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية انقطاع المياه عن مدينة القناطر الخيرية اليوم الاثنين لمدة 3 ساعات وذلك اعتبارا من الساعة التاسعة وحتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل.



وأوضحت الشركة أن الانقطاع نظرا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور حيث أهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.



من ناحية اخرى تفقد المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية لجان امتحانات المتقدمين لشغل الوظائف من المهندسين والمنطبق عليهم شروط المسابقة رقم 1 لعام 2022، وذلك للاطمئنان على مدى توافر المناخ المناسب للمتسابقين لأداء الامتحانات بدون أي معوقات.



واطمأن "مجاهد" من الممتحنين على مستوى الامتحانات ومدى توافر سبل الراحة لهم، مشيدًا بانتظام أعمال الاختبارات الشفهية وانضباطها مشيرًا إلى تقسيم الممتحنين من المهندسين الى تخصصات (ميكانيكا -كهرباء-مدني-تكنولوجيا المعلومات).



وأكد رئيس شركة المياه، أن الشركة تعمل على إتاحة مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المتقدمين سواء خلال التقديم أو الاختبارات الشفهية أو الاختبارات التحريرية، لاختيارالأفضل لشغل تلك الوظائف، مشيرًا إلى إجراء الامتحانات التحريرية تمت تحت إشراف ومراقبة من الشركة القابضة في التخصصات المطلوبة.



وكان المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية قد اكد ان الشركة تمتلك نماذج مضيئة تساهم في الارتقاء بالشركة وتقدمها من خلال تعظيم الاستفادة بكافة الأدوات والخامات التى تمتلكها الشركة.



ونجح العاملون بورش شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية في اعادة تأهيل جرار روماني من الخرده ، وتفقد الجرار الروماني بعد اعادة تأهيله، مؤكداً علي ضرورة اعادة تدوير الخردة والمعدات الكهنة لترشيد النفقات وحسن استغلال الاصول، ولتعظيم الاستفادة من كافة الموارد المتاحة.



وفي سياق متصل اشار رئيس الشركة انه جارى تأهيل عدد ٧ جرارات رومانى لاستخدامات اعمال اصلاح الاعطال والطوارئ ولتحقيق الشركة أعلى معدلات كفاءة الآداء الخدمي الخاص بقطاع المياه والصرف الصحي على مستوى كل مناطق العمل بالمحافظة .