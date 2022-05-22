التعادل 1-1 يحسم الشوط الأول من مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

انتهى الشوط الأول بين ليفربول ولفرهامبتون بالتعادل الإيجابي 1-1، في المباراة التي تقام بينهما على ملعب أنفيلد، في إطار الجولة الأخيرة والحاسمة للدوري الإنجليزي.

تقدم فريق ولفرهامبتون على ليفربول بالهدف الأول، في الدقيقة 3 وجاء الهدف عن طريق نيتو، بعدما تلقى عرضية رائعة من زميله ليجد نفسه أمام المرمى وحيداً ليسجل أول أهداف الشوط الأول.

ونجح فريق ليفربول في إداراك هدف التعادل أمام ولفرهامبتون،جاء هدف التعادل عن طريق ساديو ماني بعدما تلقى تمريرة ساحرة من الكانترا ليسددها على يسار الحارس محرزاً هدف التعادل في الدقيقة 24.

تشكيل ليفربول

ضم تشكيل ليفربول كل من:.

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد- جويل ماتيب - إبراهيما كوناتي- أندرو روبرتسون

خط الوسط: جوردان هندرسون - نابي كيتا - تياجو ألكانتارا

خط الهجوم: ديوجو جوتا - لويس دياز - ساديو ماني

ويجلس محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول في مباراة اليوم.

ويحتاج ليفربول لتحقيق الانتصار على ولفرهامبتون، وانتظار تعثر مانشستر سيتي المتصدر أمام أستون فيلا، لتحقيق لقب البريميرليج.