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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المنطقة المركزية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعى لـ 100 شاب وفتاة

صورة من حفل الزفاف
صورة من حفل الزفاف

نظمت المنطقة المركزية العسكرية بالتعاون مع عدد من الوزارات ومؤسسات المجتمع المدنى حفل زفاف جماعى لـ 100 شاب وفتاة بالمركز الرياضى للمنطقة المركزية العسكرية بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة وعدد من قادة القوات المسلحة  وعدد من المحافظين ورؤساء الجامعات والشخصيات العامة والفنانين وعدد من المدعوين من مختلف المحافظات.

تضمن الحفل تقديم الموسيقات العسكرية عدد من العروض التى تحمل طابع البهجة لتلك المناسبة، كما تم تقديم عدد من الفقرات الغنائية والفنية وسط حالة من الفرحة والسعادة من المدعوين كذلك توزيع الهدايا المادية والعينية على المتزوجين.

وألقى اللواء أح فهمى عبدالرؤوف هيكل قائد المنطقة المركزية العسكرية كلمة نقل خلالها تهنئة وتحيات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور ، كما أشار إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنفيذ هذا الحفل إيماناً منها بمسئوليتها الإجتماعية تجاه أبناء الشعب المصرى العظيم .

من جانبهم أعرب الحضور عن عميق شكرهم وإمتنانهم لما تقدمة القوات المسلحة من دعم للمجتمع المدنى والمساهمة فى تخفيف العبئ عن كاهل الشباب المقبل على الزواج.

يأتي ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدنى وزيادة أواصر التواصل الإجتماعي.  

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المنطقة المركزية العسكرية وزير الشباب و الرياضة أشرف صبحي الموسيقات العسكرية قائد المنطقة المركزية العسكرية الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع الفريق أسامة عسكر القوات المسلحة

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