بشرى سارة.. شعبة المواد الغذائية: تراجع أسعار الدقيق والذرة والبرغل والفريك

قال حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية، إن هناك تراجعها في سعر الدقيق بينما ثبتت أسعار الردة اليوم ، وتراجع سعر الدقيق (بروتين/24) اليوم ليسجل سعر الطن 9,850 جنيهًا وسعر الدقيق (بروتين/27) في السوق المحلي، 10,000 جنيه للطن مقابل 10.300وأسعار الردة "محلي" لدى التاجر وصلت إلى 6,100 جنيهًا للطن.



وأشار عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلي أن هناك تراجعت في سعر الذرة الصفراء الأوكراني من 9000 جنيه إلى 8800 جنيه للطن ، وتراجع سعر طن البرغل من 10،000 جنيه إلى 9000 جنيه للطن ، وتراجع سعر طن الفريك من 10،000 جنيه إلى 9000 جنيه للطن

وأكد عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية فى بيان صحفي اليوم أن المواطن عامل أساسي في خفض الأسعار عن طريق ترشيد الاستهلاك وشراء الاحتياجات الأساسية فقط للسيطرة على الأسعار ودفعها للانخفاض.