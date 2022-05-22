عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بشرى سارة.. شعبة المواد الغذائية: تراجع أسعار الدقيق والذرة والبرغل والفريك

تراجع اسعار الدقيق
تراجع اسعار الدقيق

قال حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية، إن هناك تراجعها في سعر الدقيق بينما ثبتت أسعار الردة اليوم ، وتراجع سعر الدقيق (بروتين/24) اليوم ليسجل سعر الطن 9,850 جنيهًا وسعر الدقيق (بروتين/27) في السوق المحلي،  10,000 جنيه للطن مقابل  10.300وأسعار الردة "محلي" لدى التاجر  وصلت إلى 6,100 جنيهًا للطن.


وأشار عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلي أن هناك تراجعت في سعر الذرة الصفراء الأوكراني من 9000 جنيه إلى 8800 جنيه للطن ، وتراجع سعر طن البرغل من 10،000 جنيه إلى 9000 جنيه للطن ، وتراجع سعر طن الفريك من 10،000 جنيه إلى 9000 جنيه للطن

وأكد عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية فى بيان صحفي اليوم  أن المواطن عامل أساسي في خفض الأسعار عن طريق ترشيد الاستهلاك وشراء الاحتياجات الأساسية فقط للسيطرة على الأسعار ودفعها للانخفاض.

المواد الغذائية الغرف التجارية الدقيق الأسعار Food Gorceries

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدءا من الغد.. انخفاض سعر الحديد 1000 والأسمنت 100 جنيه للطن

وضع مخدرا وتصنت علينا.. . تفاصيل جديدة في واقعة ديليفرى المعادي

أقسم بالله موجودين.. مبروك عطية: الإنترنت والفيس بوك مذكوران في القرآن

سعر الذهب اليوم الأحد 22-5-2022

قبل ساعات من حفل زفافهما.. أول ظهور لـ بوسى برفقة هشام ربيع

محمود الليثي يكشف تطورات الحالة الصحية لنجله بعد تعرضه لوعكة صحية

الهلع العصبي.. مرض مصطفى كامل الغريب يقوده لتصدر الترند

الأمن يكشف تفاصيل فيديو لعامل «دليفرى» بإختلاس النظر من خلف باب شقة

موضوعات متعلقة

بشرى سارة.. شعبة المواد الغذائية: انخفاض أسعار الأرز والسكر والبيض

ترشيحاتنا

ليفربول ضد ولفرهامبتون.. محمد صلاح يشارك بدلاً من جوتا في مباراة الحسم

البنك المركزي الليبي ينفي تجميد مبالغ من أصوله في بريطانيا

بشرى سارة.. شعبة المواد الغذائية: تراجع أسعار الدقيق والذرة والبرغل والفريك

الحرس الثوري الإيراني: اغتيال العقيد صياد خدايي خلال عملية إرهابية جنوبي طهران

ماذا تقرأ بعد صلاة العصر؟.. اغتنم أفضل 6 سور أوصى بها النبي

الزيادة السكانية تأكل الأخضر واليابس.. لماذا تراجع إنتاج مصر من الأسماك؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المنطقة المركزية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعى لـ 100 شاب وفتاة

أحمد سعد خلال حفل السعودية: غلطت في الأغنية والجمهور قالها صح

بسبب الهرمونات.. أنثى الأخطبوط تعذب عائلتها وتأكل نفسها أثناء الحمل

حسين فهمي أبرزهم.. ماذا يفعل نجوم العالم العربى فى كان؟ صور

فيديو

وضع مخدرا وتصنت علينا.. . تفاصيل جديدة في واقعة ديليفرى المعادي

عايش على المحاليل.. تعرض نجل الفنان محمود الليثي لوعكة صحية.. فيديوجراف

انخفاض وارتفاع في درجات الحرارة.. هيئة الأرصاد توضح موعد استقرار الطقس

أحمد حلمي: فيلم سينمائي كتبته منذ 10 سنوات قد يجمعني بمنى زكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

رشا شكر

طفرة جديدة لرحلات الفضاء مع مركبة ستارلاينر

محمد شعبان

موسم المستريحين

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

أحمد نجم

حوار وطني بفكر جديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ