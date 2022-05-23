الاسكوتر والدراجة الهوائية.. وسائل انتقال بشرم الشيخ استعدادا لقمة المناخ

بدأت مدينة شرم الشيخ في تعميم الاسكوتر والدراجة الهوائية لتكون وسائل نقل منتشرة في المدينة قبل انعقاد قمة المناخ نوفمبر القادم ..جاء ذلك خلال معاينة اللواء خالد فودة برفقته الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ أحد نماذج الدراجات الهوائية التي تعمل بالبطاقة الذكية

وذلك ضمن منظومة الدراجات التشاركية صديقة البيئة الذكية "جو ـ بايك " .



تعمل الدراجات بالبطاقات الذكية وهى ضمن المشروعات الجاري تطبيقها فى إطار ميكنة المدن الذكية وميكنة المشروعات المتخصصة وفقا لمفاهيم التحول الرقمي والشمول المالى المؤمن وذلك فى إطار استعدادات مدينة شرم الشيخ لإستضافة مؤتمر قمة المناخ COP 27 نوفمبر 2022 ومن أجل أن تكون شرم الشيخ مدينة خضراء.

وفي سياق متصل تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الأعمال الجارية بمشروع مجلس مدينة شرم الشيخ الذكى والذي يشمل مشروع إنشاء الحديقة المركزية بشرم الشيخ والتي تضم "هايد بارك ومركز تسوق عالمي ومجمع البنوك"، وذلك فى إطار استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستضافة مدينة شرم الشيخ لمؤتمر قمة المناخCOP 27 نوفمبر 2022

وتحتوي الحديقة على العديد من الأنشطة الحيوية والخدمية التى تخدم أهالى ورواد المدينة ومنها مول تجارى ، سلسلة بنوك عالمية ، حضانة ،مطاعم متميزة ، فوت كورت يحتوى على عدة مطاعم متنوعة ذات السمعة العالمية ، مسرح مكشوف ، مساحات مكشوفة ، أماكن جلوس ، حدائق فواكه مثمرة ، خدمات لرواد شرم الشيخ ، دورات مياه عمومية ، نظام صوتي كامل بالحديقة ، نافورات و بحيرات مائية ومتحف شنايدر.



وأشار المحافظ بأن الحديقة ستصبح متنفس و متنزه يعكس الوجه الحضاري للمدينة ،

وتساعد بشكل حضارى لتحويلها إلى مدينة خضراء بيئية عالمية بالإضافة لكونها وجهة ثقافية ترفيهية لكافة الرواد من مختلف الجنسيات والفئات العمرية ومن المقرر الانتهاء من العمل وافتتاحها تزامنا مع افتتاح مجلس مدينة شرم الشيخ الذكى ،قبيل انطلاق فعاليات مؤتمر التغيرات المناخية نوفمبر 2022، حضر اللقاء اللواء احمد الاسكندرانى السكرتير العام المساعد والقائم بأعمال رئيس مدينة شرم الشيخ واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والمتابعة والمهندس خالد الغنام ممثل وزارة الانتاج الحربى والمهندس محمد السكرى مستشار المحافظ للتجميل والتشجير.



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الاسكوتر والدراجة

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