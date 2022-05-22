الغضبان:مول بورسعيد التجاري يقام على 14 ألف متر مربع ويضم 514 مولا تجاريا

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن استمرار العمل في إنشاء مول الملابس المستعملة الجديد بحي العرب، ووصول الأعمال الجارية فى إنشاء أحدث مول تجاري لتجارة الملابس المستعملة لمراحل متقدمة.

وأوضح محافظ بورسعيد أنه جار الانتهاء من إنشاء المول في أقرب وقت ، لافتا الى أنه وجه الأجهزة القائمة على تنفيذ المول بالإسراع فى معدلات العمل ، مشيرا إلى أن المول يقام على مساحة 16 ألف م بجوار بازار بورسعيد الجديد وسوق الأسماك، وبعد افتتاحه لن يسمح بعدها بأي نشاط لتجارة الملابس المستعملة خارج المول الذي يضم 514 محلاً تجاريا.

وأضاف محافظ بورسعيد أن المول الجديد يعد صرحا خدميا تجاريا على اعلى مستوى يضاف الى سلسلة الأسواق والمولات بالمحافظة والتي ستحدث رواجا تجاريا وسياحيا.