أحمد موسى عن انتشار جدري القرود بأوروبا: مصدقنا خلصنا من كورونا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن العالم يتحدث اليوم عن جدري القرود، وكيفية انتقاله بين البشر وانتشاره في عدة دول، معقبا "مصدقا خلصنا من كورونا جاء جدري القرود".

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك تساؤلات حول ارتباط جدري القرود بالجدري الذي انتهى في 1980 بعدما جرى اكتشافه في الخمسينيات.

وتابع أحمد موسى، أن الذي جرى وقت كورونا عاد من جديد مع ظهور جدري القرود، وبدأت الدول تبحث عن كيفية التعامل مع الفيروس، مشيرا إلى أن «سكاي نيوز عربية» ذكرت أن السر في مهرجان الكناري وهكذا انتشر جدري القرود في العالم.

واستكمل أحمد موسى، أن صحيفة «الديلي ميل» رجحت احتمالية خروج الفيروس من مهرجان خاص بالمثليين جنسيا وبعد عودة المشاركين في المهرجان إلى بلدانهم نشروا الوباء بين الناس، مشيرا إلى أن عدد الإصابات عالميا وصل 143 مصابا حتى الآن.

واختتم أحمد موسى، بأن وزارة الصحة المصرية أكدت عدم وجود أي حالات مشتبه إصابتها بجدري القرود في مصر حتى الآن.