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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يحيى الكومي: مباراة الإسماعيلي والزمالك القادمة صعبة.. فيديو

يحيي الكومي
يحيي الكومي

قال يحيى الكومي رئيس النادي الإسماعيلي، إن فريق الدراويش كان قريبًا من الفوز على البنك الأهلي، خلال مباراة اليوم، إلا أن المنافس قوي وقدم مباراة دفاعية مميزة.

وأضاف يحيى الكومي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن الإسماعيلي تحسن تدريجيًا، والدليل نتائجه، مؤكدًا عودة الدراويش لسابق عهده في المستقبل القريب.

وتابع رئيس الإسماعيلي، موجهًا رسالته إلى الجماهير: «الإسماعيلي سيعود بإذن الله وأطالبكم بالمساندة والصبر، والنتائج تحسنت عن الفترة السابقة، وسنخوض كل المباريات بغرض الفوز».

وعن مواجهة الزمالك، قال يحيى الكومي، إن فريقه سيخوض مباراة صعبة يحتاج فيها الأبيض للفوز بهدف المنافسة على مسابقة الدوري الممتاز، بينما الدراويش يأمل للفوز للنجاة من منطقة الهبوط.

وشدد يحيى الكومي، على معاناة الإسماعيلي من الناحية المادية، فضلًا عن مستحقات اللاعبين المتأخرة، مشيرًا إلى أن أجانب الفريق لا يصلحوا للعب للفريق، والدليل عدم استعانة حمزة الجمل مدرب الفريق، بخدماتهم.

واختتم تصريحاته: «نعاني من نقص الموارد المالية ولدينا مبلغ 19 مليون جنيه مستحقات لدى الشركة الراعية».

يحيي الكومي النادي الاسماعيلي البنك الاهلي هاني حتحوت معاناة الإسماعيلي

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