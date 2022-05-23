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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط طالبة من الطابق الثاني وإصابة 8 أشخاص في حوادث متفرقة بكفر الشيخ

إسعاف
إسعاف

أصيب 8 أشخاص بإصابات متفرقة، في 3 حوادث تصادم متفرقة على طرق كفر الشيخ.

 

كما أصيب فتاة بكسور، لسقوطها من «بلكونة» الطابق الثاني بمنزلها، وجرى نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام ودسوق العام، وبيلا المركزي، لتلقي العلاج اللازم.


تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، وغرفة عمليات الصحة، ومرفق الاسعاف، إشارة بوقوع 3 حوادث متفرقة على عدد من طرق كفر الشيخ.

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أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم على طريق ابشان الحامول قبالة كوبري فودة وجرى نقل المصابين لمستشفى بيلا المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة.

 

كما أصيب اثنان في انقلاب دراجة نارية على الطريق الدولي الساحلي قبالة قرية عرب المحضر، وأصيب اثنان آخران في حادث تصام بين سيارتين على طريق القرضا، وجرى نقل المصابين، لمستشفى كفر الشيخ العام.


كما أصيبت هـ.ص، 18 سنة طالبة، لسقوطها من «بلكونة» الطابق الثاني بمنزل بقرية محلة القصب التابعة لمركز كفر الشيخ، باشتباه كسربالساق اليمني والعمود الفقري، وجرى نقل الحالة لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى العلاج اللازم.

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