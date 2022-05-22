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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 24 سلاحاً نارياً وأبيضاً خلال حملة أمنية في كفر الشيخ

مدير أمن كفر الشيخ
مدير أمن كفر الشيخ

شن رجال المباحث الجنائية في كفر الشيخ، حملة أمنية مكبرة، استهدفت ضبط الخارجين على القانون من حائزي الأسلحة النارية غير المرخصة والمتاجرين في المواد المخدرة.

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جاءت هذه الحملات بالتنسيق مع فرع الأمن العام بكفر الشيخ، وتحت إشراف اللواء أشرف صلاح درويش، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد ياسر عبد الرحيم، رئيس المباحث الجنائية.

وتمكنت المباحث من ضبط 3 أسلحة نارية عبارة عن طبنجتين وفرد خرطوش، بحوزة عاطلين بمراكز كفر الشيخ، و21 سلاح أبيض متنوع، بحوزة عاطلين، وضبط 1200 جرام حشيش، و50 جرام هيروين.

وضبطت الحملات التي أشرف عليها العقيد محمد دومة، رئيس مباحث التموين، 29 قضية تموينية متنوعة على الأسواق بمدن ومراكز المحافظة، شملت «عدم الإعلان عن أسعار غذائية وغير غذائية، وعدم حمل شهادة صحية، لمزاولة نشاط تجاري بدون ترخيص»، وغيرها من المخالفات المتنوعة.

كما حررت حملة مرورية برئاسة العميد سامح العزب، مدير إدارة مرور كفر الشيخ، والعقيد شريف عبود، وكيل إدارة المرور، والمقدم كريم عيد، رئيس مباحث المرور،  1298 مخالفة متنوعة، وضبط 15 دراجة نارية.

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