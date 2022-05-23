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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

العميد شامل دراز مديرا عاما لنادي سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا تعيين العميد شامل دراز مديرا عاما بالنادي وذلك مع مهامه الاساسية كمدير لقطاع الناشئين .

في وقت سابق ، انتهت أحداث مباراة سيراميكا كليوباترا ومنافسه مصر المقاصة بفوز كليوباترا 4-1 في المباراة اتي أقيمت علي ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الـ 20 من بطولة الدوري الممتاز .

ويحتل فريق سيراميكا  كليوباترا المركز التاسع في جدول ترتيب الدورى الممتاز  برصيد 24 نقطة.

وازداد موقف نادي مصر المقاصة تأزمًا في الدوري المصري، بعدما تعثر بالخسارة أمام سيراميكا كليوباترا بأربعة أهداف لواحد، مساء اليوم الأحد، في الجولة 20 من المسابقة.

وتقدم المقاصة بهدفه الوحيد في الدقيقة 15 عن طريق كريم صلاح، قبل أن يتعادل أحمد محسن لسيراميكا في الدقيقة 38 من الشوط الأول.

ونجح عبد الله محمود في تسجيل الهدف الثاني لسيراميكا في الدقيقة 67، قبل أن يضاعف محمد إبراهيم من تقدم الفريق في الدقيقة 85 بتسجيل الهدف الثالث من ركلة جزاء، ثم عاد أحمد محسن ليسجل الهدف الرابع في الدقيقة 90+4.

وارتفع رصيد سيراميكا إلى النقطة 24 في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد المقاصة عند 13 نقطة في المرتبة 17 وقبل الأخيرة.

نادى سيراميكا كليوباترا العميد شامل دراز قطاع الناشئين مصر المقاصة المقاولون العرب

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