مناقشة ديوان تشرب الوقت سادة بمركز الحرية في الإسكندرية

أقام مركز الحرية للإبداع، التابع لصندوق التنمية الثقافية، مساء أمس الأحد، ندوة لمناقشة ديوان شعر الفصحى "تشرب الوقت سادة"، للشاعر محمد حماد، وذلك بمقر المركز وسط الإسكندرية.



تناولت الندوة بالعرض والتحليل الديوان الصادر عن سلسلة الفائزون، والفائز بالمركز الأول في المسابقة الأدبية المركزية للهيئة العامة لقصور الثقافة والتي نظمتها في مجالات الإبداع والنقد والدراسات عام ٢٠٢٠.



ومن جانبه، قال الشاعر محمد حماد إنه قسم الديوان إلى ٧ فصول بعناوين فرعية، واعتمد على التجديد في الموضوعات مع عمق الأفكار، ليترك أثرا في نفس المتلقي حين يجد نفسه بين سطور القصائد.



وأضاف "حماد" -في كلمته خلال الندوة- أن قصائد ديوان "تشرب الوقت سادة" تنقلت بين بيئات الريف والساحل والمدينة، وجمعت بين الأساليب الجمالية المعنوية والحسية في مقطوعات شعرية مغلفة ببساطة اللغة.



شارك في الندوة الشاعر عبدالمنعم كامل، والكاتبة ريم أبو الفضل، ونخبة من شعراء ومثقفي الإسكندرية.



تجدر الإشارة إلى أن مركز الحرية للإبداع هو أول مركز ثقافي مصري أنشئ بالإسكندرية، بهدف خدمة المجتمع السكندري وتشكيل وجدانه من خلال تقديم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، ويعد ملتقى للأدباء والمثقفين.

