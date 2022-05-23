محسن منصور: فيه ممثلين بتتعبك ووفاء عامر بنت جدعة

صرح الفنان محسن منصور لموقع صدي البلد انه يري ان مسلسل بيت الشده ستخلده الدراما وسيذكره التاريخ مثله كمثل "لن أعيش في جلباب أبي" وغيرها من الاعمال التي عاشت في أذهان الجميع.

كشف الفنان محسن منصور عن السبب الرئيسي لاختيار بيت الشده وهو الورق حيث يري أن ورق بيت الشده يمس الاسرة المصريه.

وشكر الفنان محسن منصور شركه الأنتاج لتبنيهم مسلسل بيت الشده

كما شكر جميع القائمين علي العمل ووصف الفنان محسن منصور المخرج وسام المدني علي انه "رزق".



وعبر عن سعادته لمشاركته مع مجموعه العمل وعبر عن سهوله التعامل معاهم قائلا "في مجموعه من الممثلين ممكن تتعبي وانتي شغاله معاهم " ووصف الفنان محسن منصور الفنانه وفاء عامر علي أنها "البنت الجدعه"

لعب الفنان محسن منصور شخصية جديدة ومختلفة عنه، خلال أحداث مسلسل “بيت الشدة”، من خلال شخصية شيخ ومحفظ قرآن كريم.

وخلال احداث العمل يستعين به الفنان أحمد وفيق كي يقوم بمطاردة الجن في شقة أولاده، ويستطيع التغلب عليهم خلال أحداث الحلقة الثانية من العمل.

الجدير بالذكر أنه يشارك في المسلسل الرمضاني «بيت الشدة»، نخبة من كبار نجوم الدراما والفن المصري والعربي، ومن بينهم، وفاء عامر، أحمد وفيق، مها أحمد، إيهاب فهمي، محمد مهران، محسن منصور، أحمد التهامي، ومدحت تيخا، عبير منير، صبري عبدالمنعم، لبنى ونس، وبسنت حاتم، ندى بهجت، منى العمدة، وعدد من الفنانين، وهو من تأليف ناجي عبد الله، وإخراج وسام المدني، وإنتاج شركة إكسيليفون للإنتاج الفني.

وتدور قصته حول السحر الأسود الذي يطيح بأبطال العمل في حالة من الرعب والإثارة التي تجذب المشاهد للمتابعة وتثير فضوله لمعرفة ما يحدث وراء الطبيعة.