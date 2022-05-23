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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر ومواصفات السيارة التاريخية فيراري تيستاروسا 1988.. صور

سعر ومواصفات السيارة
سعر ومواصفات السيارة التاريخية فيراري تيستاروسا 1988

تعتبر السيارة التاريخية فيراري تيستاروسا واحدة من أشهر وأقوى سيارات الصانع الإيطالي المخضرم طوال تاريخه، حيث تصنف كواحدة من التحف الفنية التاريخية التي تتفاخر بها الشركة عالمياً بفضل النجاح الكبير التي تتمتع به.

تعني كلمة تيستاروسا الرأس الأحمر بالإيطالية، وجاءت السيارة خلفًا لسيارة فيراري الشهيرة بيرلينتا بوكسر 512 بي بي، وعرضت تستاروسا بتصميمها الكوبيه للمرة الأولى في معرض باريس للسيارات عام 1984.

سعر ومواصفات السيارة التاريخية فيراري تيستاروسا 1988

اعتمدت سيارة فيراري تيستاروسا السيارة على محرك بنزين بقدرة تنفس طبيعي، من 12 أسطوانة، بسعة 4.9 لتر يولد قوة كبيرة تصل الى 390 حصان، وعزم اقصى للدوران يصل الى 490 نيوتن متر، وتصل قدرتها على التسارع من الثبات حتى 100 كم/ساعة خلال 5.8 ثانية.

 

جاءت سيارة فيراري تيستاروسا من الخارج بتصميم رياضي أنيق اعتبره الكثيرين ثورة في عالم التصميم خلال تلك الحقبة من التاريخ، حيث جاءت فتحات التهوية” ويشار إليها أحيانًا باسم “مبشرة الجبن” أو “تقطيع البيض” والتي تمتد من الأبواب إلى الرفارف الخلفية؛ وكانت ضرورية للقواعد في العديد من البلدان التي تحظر الفتحات الكبيرة على السيارات.

سعر ومواصفات السيارة التاريخية فيراري تيستاروسا 1988

بلغت مساحة سيارة فيراري تيستاروسا عرض 1,976 مم، وطول قاعدة العجلات حوالي 2,550 مم. وتستند على جنوط عجلات مقاس 16 بوصة، حيث جاءت بمساحة أكبر في الخلفية عن المقدمة.

 

سعر ومواصفات السيارة التاريخية فيراري تيستاروسا 1988

قامت فيراري بتصنيع سيارة تيستاروسا من عام 1984 وحتى عام 1996، وشهدت عده تغييرات بسيطة على شكلها الخارجي من حين لآخر وتصميمها بشكل بسيط خلال السنين، وجاءت بتصميم داخلي بسيط بمقصورة أنيقه بمقاعد رياضية من الجلد ، ومواد عالية الجودة.

 

سعر سيارة فيراري تيستاروسا 1988

تتواجد السيارة فيراري تيستاروسا 1988 داخل معرض رتوة للسيارات بالمملكة العربية السعودية بسعر يصل الى 850,000 ريال سعودي.

 

فيراري تيستاروسا فيراري تيستاروسا الصانع الايطالي بيرلينتا فيراري تيستاروسا 1988

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