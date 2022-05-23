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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رابطة الأندية: خطة مدروسة لتطوير مستوى الحكام ومن حق الأهلي الوقوف بجانبه..فيديو

رابطة الأندية المصرية
رابطة الأندية المصرية

قال أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة: إن الرابطة لديها خطة مدروسة للارتقاء بمستوى الحكام، وتطوير منظومة التحكيم على كافة المستويات.

أضاف "دياب" في تصريحات تليفزيونية عبر قناة اون تايم سبورت، أن رابطة الأندية تلقت شكاوى كثيرة من أندية الدوري الممتاز في الفترة الأخيرة، تشكو سوء مستوى التحكيم في الكثير من المباريات، وتعرضها لظلم واضح وأخطاء تحكيمية متكررة.

وأكد رئيس الرابطة أن أندية الدوري الممتاز طالبت في شكواها بضرورة تدخل الرابطة من أجل وضع حد لهذه الأخطاء التحكيمية، خاصة أنها تتسبب أحيانًا في ضياع مجهود موسم كامل على إدارات هذه الأندية وأجهزتها الفنية ولاعبيها.

من جانبه أكد أحمد دياب على ضرورة دعم النادي الأهلي في مباراة نهائي دوري ابطال إفريقيا أمام الوداد المغربي بتوفير له الوقت الكافي للاستعداد للمباراة الهامة مما أدى الى قبول طلب الإدارة بتأجيل مباراة ايسترن كومباني في الدوري الممتاز والتى كانت مقرر لها الأربعاء المقبل. 

وطلبت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، عقد جلسة مع عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بإتحاد الكرة خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل مناقشته في الأخطاء التحكيمية الكثيرة التي شهدتها مباريات الدوري الممتاز في الجولات الأخيرة من المسابقة، وآخرها مباريات الجولة العشرين.

الدوري الممتاز رابطة الأندية عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام رابطة الأندية المحترفة

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