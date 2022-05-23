شوشة : نسعى لجعل سيناء سلة الغذاء في مصر

قال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، انه يتم السعي لجعل سيناء سلة الغذاء في مصر ، وذلك من خلال زيادة رقعة الأراضي الزراعية وتحقيق التنمية كهدف استراتيجي .. وقال إنه تم دمج أبناء شمال سيناء في التنمية المتكاملة على أرض سيناء وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحقيق التنمية على أرض سيناء ودمج أبنائها في تلك التنمية .

٤٠٠ ألف فدان

وقال اللواء شوشه، إن خريطة التنمية الزراعية تضيف مساحة 400 ألف فدانا الى الرقعة الزراعية ، منها 125 ألف فدانا بالمحافظات المجاورة و 275 ألف فدان داخل شمال سيناء ،وذلك بخلاف الاستفادة من محطة معالجة مياه بحر البقر التى تضيف مساحة 600 ألف فدان جديدة إلى زمام الأراضى الزراعية بالمحافظة .

وأكد اللواء شوشه ، أنه سيتم البدء فورا في تنفيذ المرحلة الأولى لاستصلاح وزراعة مساحة 460 ألف فدانا يجرى إنشاء البنية الأساسية لها وتجهيزها للزراعة .