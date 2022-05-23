رشا مجدي تهنئ الفائزين في قرعة حج الجمعيات الأهلية ..فيديو

قالت الإعلامية رشا مجدي، مقدمة برنامج صباح البلد، إن بشائر ونفحات الأيام المباركة بدأت تهل علينا بعد أزمة جائحة كورونا.

وأضافت “مجدي”، خلال تقديمها برنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، أن وزيرة التضامن الاجتماعى أمس أعلنت عن قرعة الفائزين بحج الجمعيات الأهلية، وذلك بحضور حشد كبير لمندوبي وزارات الصحة والأوقاف والداخلية، وغيرهم من الممثلين عن الجمعيات الأهلية.

ووجهت رشا مجدى، التهانى لكل الفائزين فى قرعة حج الجمعيات الأهلية، لافتة إلى أن النسبة الأكبر للقرعة هذا العام كانت للسيدات.

وفى سياق أخر، أكد أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، أن إجمالي المتقدمين لحج الجمعيات الأهلية هذا العام تجاوز الـ١٧٥٠٠ مواطن، وذلك من خلال ٢٥٩٨ جمعية ومؤسسة أهلية، حيث بلغ عدد الذكور من بين المتقدمين ٧٨١٧ مرشحا، وبلغ عدد السيدات ٩٩٤٩ مرشحة ، وتصدرت محافظة القاهرة المرتبة الأولي بين المحافظات المتقدمة.

وأضاف عبد الموجود أنه سيتم منح الحجاج المختارين في القرعة مهلة أسبوعًا لإتمام الإجراءات وسداد تكلفة الحج، وفي حالة عدم إتمام الإجراءات سيتم تصعيد البديل من الحجاج الذين تم اختيارهم في القرعة، مشيرا إلي أنه تم التعاقد مع فنادق ذات المستوى المتميز في كل من مكة والمدينة، حتى تم الاستقرار على اختيار أرقى الفنادق ذات المستوي المتميز والتي تقع بالمنطقة المركزية للحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد وضعت عددًا من الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج هذا العام، ومنها أن يكون المتقدم مسجلاً بعضوية إحدى الجمعيات الأهلية عند تقديم الطلب ومسدد الاشتراك السنوى للجمعية، وأن تكون الجمعية مقيدة قبل 1/1/2022م ولم يوقع على الجمعية جزاءات نتيجة مخالفات ثبتت بحقها، وشرط أن يكون المتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج لم يسبق له أداء فريضة الحج طوال حياته، وألا يزيد سن المتقدم على 65 عامًا وأن يكون قادرًا على أداء المناسك وخال من الأمراض المستعصية التي تحددها وزارة الصحة، وأخيراً شرط حصوله على إحدى اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا.

كما تم تسجيل كافة بيانات الحجاج الراغبين في أداء فريضة الحج على بوابة الحج الموحدة المصرية، ولا يسمح للعضو بالتسجيل إلا في جهة واحدة فقط سواء في التضامن أو الداخلية أو السياحة، وسيتم إجراء القرعة الإلكترونية على البوابة مركزياً لاختيار الحجاج الفائزين لكافة المحافظات وفقاً لنسبة عدد الطلبات المقدمة بكل محافظة.