مأدبة عشاء للوفد السياحي الصربي بشرم الشيخ

مأدبة عشاء للوفد السياحي الصربي .. ويبدي إعجابه بالمعالم السياحية بشرم الشيخ

دعا اللواء خالد فودة الوفد السياحي الصربي علي مأدبة عشاء فاخرة بأحد المنتجعات السياحية الكبري بشرم الشيخ ترحيبا بالوفد السياحي الصربي وذلك بعد قيام الوفد السياحي ببرنامج سياحي متميز في مدن دهب وسانت كاترين و معالم مدينة شرم الشيخ.

وأشادت عمدة نيش بالحفاوة وحسن الاستقبال وكرم الضيافة وأكدت أنها ستبذل جهودها من أجل تنشيط السياحة بين الجانبين مشيرة إلى حرصها لتفعيل اتفاقية التوأمة بين نيش وشرم الشيخ فى العديد من المجالات.

وكان أبدي الوفد السياحي الصربي إعجابه بمتحف دير سانت كاترين ومعالم الدير الفريدة على مستوى العالم والذي يعتبر من أقدم أديرة العالم وأهمها .



وقد زار الوفد معالم الدير والتي كانت من بينها الوادي المقدس وشجرة العليقة ومتحف الدير ومكتبة الوثائق والتي تعتبر الثانية على مستوى العالم بعد مكتبة الفاتيكان.



واستمتع الوفد السياحي الصربي برحلة روحانية وتاريخية للدير ذو القيمة التاريخية والدينية والسياحية والذى يحتوى على عدة معالم ليس لها مثيل فى العالم ووسط ترحاب شديد وشرح من قساوسة الدير والجهاز التنفيذى لمدينة كاترين.



استمع الوفد السياحي الصربي لشرح مفصل عن بئر موسى وكنيسة التجلى وتابوت كاترين وشجرة العليقة وقسم المخطوطات التاريخية التى تحمل التاريخ الرومانى والقبطى والاسلامى وشجرة العليقة الملتهبة وأقدم مكتبة فى العالم بعد الفاتيكان والتى تحتوى على كتب ومخطوطات واناجيل وعهد الأمان النبوي.



واكد أعضاء الوفد السياحي الصربي أنهم استمتعوا بهذه الزيارة الهامة والتى يشاهدون فيها كل جديد ومبهر و أشادوا بما شاهدوه من معالم سياحية وتاريخية ودينية الأمر الذي يجعل مدن جنوب سيناء من أهم المدن على مستوى العالم، وأن هذه الزيارة سوف تسهم إلى حد كبير بزيادة التدفق السياحى من قبل السياح الصرب.



وكان قام أعضاء الوفد الصربي بزيارة لمتحف شرم الشيخ وشاهدوا الآثار الفرعونية والرومانية والقبطية والإسلامية.



كما قام بزيارة مضمار شرم الشيخ الدولي للهجن وتعرفوا على السباقات الدولية التي تجري في ذلك المضمار علاوة على قيامهم برحلة سفاري في وديان شرم الشيخ وأبدوا إعجابهم بجمال وطبيعية شرم الشيخ الخلابة.



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الوفد السياحي

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