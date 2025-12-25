قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلماني: الدبلوماسية المصرية حائط الصد في الدفاع عن الدولة وتلعب دورا محوريا بملف حقوق الإنسان

عبد الرحمن سرحان

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية جهود الدبلوماسية المصرية في دعم الدولة المصرية في ملف حقوق الإنسان في جميع المحافل الدولية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حققت إنجازات ملموسة في ملف حقوق الإنسان على مدار السنوات العشرة الأخيرة، وعززت من تطبيق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان.

وقال "الجندي" في كلمته خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، اليوم اليوم الخميس، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، وبحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إن وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج تلعب دورا مؤثرا ومهما في دعم جهود الدولة المصرية في ملف حقوق الإنسان وإبراز هذه الجهود على المستوى الدولي، لافتا إلى أهمية جهود اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية والتي يرأسها الوزير، والتي تُعنى بالأساس بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب تنسيق الجهد الوطنى في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، حيث تعد الوزارة وما تبذله من جهود في هذا الملف حائط الصد الأول في الدفاع عن الدولة المصرية في الخارج.

وثمن النائب حازم الجندي، جهود وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، في ملف حقوق الإنسان وما تقوم به الوزارة بتوجيهاته في تعزيز دور مصر في دعم حقوق الإنسان، واصفاً وزير الخارجية بالمقاتل، نظراً الجهود الكبيرة المبذولة.

كما أشار "الجندي" إلى أهمية دور الدبلوماسية الشعبية في دعم جهود الدولة المصرية في ملف حقوق الإنسان، مؤكدا أن الدبلوماسية الشعبية والشبابية تلعب دورًا محوريًا في دعم حقوق الإنسان في مصر عبر بناء صورة ذهنية إيجابية للدولة وتصحيح المفاهيم الخاطئة، والرد على الشائعات والأكاذيب التي تثار ضد الدولة في هذا المجال.

من جانبه،أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، ردا على النائب حازم الجندي، أن الأزمات الإقليمية المحيطة بنا تحتم على مصر التحرك الدائم والنشاط المستمر في إطار دبلوماسيتها، لتحقيق توازن بين حماية المصالح الوطنية وتعزيز التنمية المشتركة على المستوى الإقليمي والدولي، وتابع قائلا: "في ظل الأزمات التي تحيط بنا لا بد من الحركة والنشاط والاشتباك مع كل الملفات في إطار الدبلوماسية المصرية"، مشدداً على أن الوزارة تنفذ رؤية وتوجيهات الدولة.

