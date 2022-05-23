تفريغ الشحن | احذر 4 سلوكيات تدمر بطارية هاتفك

تزداد بطاريات الهواتف الذكية سوءًا بمرور الوقت وهذا الشيء حتمي لا مفر منه مهما طالت المدة، وعلى الرغم من أن البطاريات يتم تصنيعها بشكل معين لإبطاء انتهائها قدر الإمكان ، إلا أن سوء الاستخدام قد يعجل بالقضاء على بطارية هاتفك.

وهناك الكثير من المعلومات حول كيفية التعامل مع بطاريات الهواتف الذكية ولكن هناك أيضًا بعض الأشياء السيئة التي يمكن أن تدمر البطاريات بسرعة والتي سنوضحها وفقا لما ذكر موقع howtogeek.

١- استخدام كابل غير سليم أو رخيص الثمن:

تعد أسوأ الأشياء التي تؤدي إلى القضاء على البطارية هي استخدام كابلات رخيصة أو غير متوافقة مع هاتفك فعوضا عن إتلاف البطارية يمكن أن يؤدي هذا النوع من الكابلات إلى اشتعال النار بالهاتف.

فيعد الحل الوحيد هو استخدام ملحقات الشحن الأصلية من الشركة المصنعة للهاتف أو العلامات التجارية الموثوقة حيث يجب تجنب الملحقات الرخيصة ولا تحتوي على الكثير من التقييمات للوثوق بها.

٢- تفريغ الشحن إلى الصفر

تعد دورات الشحن المستمرة هي أكثر ما يؤدي إلى تدهور صحة البطارية وما يزيد الأمر سوءًا هو أن الهاتف يتم شحنه بشكل متكرر من 0% لذلك من الأفضل إبقاء هاتفك مشحونًا بنسبة تتراوح من 20 إلى 80٪ قدر الإمكان.

ويعني ذلك أن دورات الشحن الأقصر أفضل بالنسبة للبطارية ، لذا حاول ألا تجعلها أقل من 20٪

٣- جعل الهاتف موصول بالكهرباء لفترة طويلة

يبلغ الأمر نفس السوء إن إبقاء هاتف متصلاً بالكهرباء عند شحنه بنسبة 100 % طوال الوقت تمامًا مثل السماح له بالوصول إلى 0 %.

وعندما تصل شحن البطارية إلى نسبة 100٪ ، فإنها تحمي نفسها عن طريق إيقاف الشحن ومع ذلك ، بمجرد أن ينخفض ​​إلى 99٪ ، سيتم إعادة شحنه مرة أخرى إلى 100٪ وهذه الدورة الصغيرة في الشحن تكرر نفسها وكما وضحنا من قبل الدورات القصيرة خطيرة جدا على البطارية.

٤- تعرض الهاتف للحرارة

تؤدي عادة درجات الحرارة العالية إلى التأثير على عمر بطارية الهاتف لذلك لا ينصح بترك الهاتف في الكهرباء لفترة طويلة حتى لا يكتسب سخونة.

فيجب إبعاد الهاتف قدر الإمكان عن كل ما يتسبب في رفع الحرارة مثل ممارسة الألعاب ، أو ترك الهاتف في سيارة ساخنة، أو تركه تحت أشعة الشمس على الشاطئ فكل هذه الأشياء يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الهاتف وإتلاف البطارية.