قبل ساعات من التحقيق بالنقابة.. غادة إبراهيم: كلي ثقة في عدم إدانتي

أكدت الفنانة غادة إبراهيم، على خضوعها للتحقيق مساء اليوم داخل مقر نقابة المهن التمثيلية بصبحة المحامي الخاص بها بناء على طلب من قبل الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

وقالت غادة إبراهيم فى تصريحات خاصة لصدى البلد: “كلي ثقة في عدم إدانتي أو صدور قرارات ضدي، وأحترم النقابة ومجلس إدارتها وأعضاءها وكذلك أحكام القضاء المصري الشامخ”.

وكانت أعلنت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، إيقاف الفنانة غادة إبراهيم عن العمل نتيجة لما بدر منها من إساءة في جنازة الراحل سمير صبري.

وجاء البيان كالتالي: قرر مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية إيقاف غادة إبراهيم عن العمل وتحويلها الى لجنة التحقيق للنظر فيما بدر منها من مخالفات.

وكانت الأزمة بدأت حين إنفعلت الفنانة غادة إبراهيم، خلال تواجدها في جنازة الفنان سمير صبري صباح اليوم السبت، بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.

وقالت غادة إبراهيم، إنه تم منعها من ركوب «الباص» المخصص لنقل الفنانين من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، إلى مدافن عائلة سمير صبري بالإسكندرية، مشيرة إلى أن مذيعة هي التي منعتها .

وأوضحت غادة إبراهيم، أن المذيعة قامت بمنعها من ركوب باص الفنانين ،، لترد عليهما قائلة: «حسبي الله ونعم الوكيل فيهم أنا أصلا اسكندرانية ورايحة الجنازة لكن منعوني أركب معاهم».

ودفن جثمان الفنان سمير صبري، بمقابر العائلة في المنارة بالإسكندرية في حضور مجموعة من الفنانين؛ أبرزهم أشرف ذكي، نهال عنبر، بوسي شلبي، سماح أنور، فيفي عبده الدكتور كرم كردي، غادة إبراهيم .

وأقيمت صلاة الجنازة على الراحل في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، بحضور الفنان أحمد السقا والفنانة يسرا وفيفى عبده والفنان إيهاب فهمى والإعلامية بوسي شلبى وأشرف زكى والفنانة درة وليلى علوى وإلهام شاهين وميرفت أمين ونادية الجندي وهانى رمزى وعمر محمود ياسين، والإعلامي رامي رضوان والفنانة دنيا سمير غانم، ودينا وأسامة الشيخ ، وأحمد خالد صالح وهنادي مهنا وابنت الفنانة الراحلة رجاء الجداوي ووفاء عامر.