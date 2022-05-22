خناقة غادة إبراهيم وإلهام شاهين في جنازة سمير صبري

أعلنت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان أشرف زكي، إيقاف الفنانة غادة إبراهيم عن العمل نتيجة لما بدر منها من إساءة في جنازة الراحل سمير صبري.

وجاء البيان كالتالي: قرر مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية إيقاف غادة إبراهيم عن العمل وتحويلها الى لجنة التحقيق للنظر فيما بدر منها من مخالفات.

وفاة سمير صبري

وتوفى الفنان الكبير سمير صبري، الجمعة، داخل أحد فنادق القاهرة، عن عمر يناهز 86 عاما، بعد صراع مع مرض القلب، حيث رقد الفنان الكبير داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين خلال منتصف فبراير الماضى، وأكد المقربون منه أنه يعانى من مشكلة فى الصمام "الميترالى"، وأجرى قسطرة فى القلب.

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