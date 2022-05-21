عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لميس الحديدي: فقدنا مع سمير صبري جزءا من ذاكرة فنية لن يعوض

الراحل سمير صبري
الراحل سمير صبري

نعت الاعلامية   لميس الحديدي الفنان   الكبير سمير صبري قائلة : " فنان متعدد المواهب فقدناه بالاسم وفقدنا معه جزء  من ذاكرة حقبة  مهمة  من الفن المصري  وسمير صبري لن يعوض مش بس عشان كان فنان متعدد المواهب "  

تابعت "عبر   برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية على شاشة  ON:"  كل من تعامل مع الفنان سمير صبري سوف يفتقد الانسان الي كان بيسأل علينا مافيش وجع  أصاب  حد في الوسطين الاعلامي  والفني   إلا وكان بيسأل عليه   وكان أول التليفونات   الي بتجيلنا ".

أكملت : "سمير صبري   الي أحيا افراحنا وحفلاتنا    وأنا واحدة من الي أحيا ليهم الراحل حفل التخرج في الجامعة الامريكية الخاص بي  إبان إنتهاء دراستي بها ".

أتمت :  سمير صبري   الي كنا بيغني سكر  حلوة الدنيا سكر  ماحدش هيغنيها بعديه  لانه رحل وبكاه الجمهور الذي  أحبه وإرتبط بأعماله وأفلامه وأغانيه ووجوده في الاذاعة وفي كل  حاجة ".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبيت أبلغكم عشان نفرحكم معانا.. منة عرفة تحتفل بزفافها على محمود المهدي

الذهب يتراجع 55 جنيها في أسبوع

المهن التمثيلية: إيقاف غادة إبراهيم عن العمل بسبب جنازة سمير صبري

مرتضى منصور عن توقيع بن شرقي للأهلي: يعني أخلى أمير وأحمد يكتفوه

الذهب يتراجع 30 جنيها في ختام تعاملات اليوم الجمعة

زيادة الذهب 40% والعقارات 20%.. أول تعليق من نجيب ساويرس على رفع سعر الفائدة|فيديو

استخراج موبايل من بطن شاب بمستشفى بنها الجامعي.. صور

رعب يجتاح العالم بعد تفشي جدري القرود

ترشيحاتنا

قيدوه وتحرشوا به| كيف تصدت الدولة لـ التنمر بذوي الهم وانتصرت لهم؟

60 دقيقة.. حسين الشحات يهدر فرصة تقدم الأهلي على إنبي

التموين : 250 مليون جنيه تكلفة رغيف الخبز في مصر يوميا

مستشار الرئيس للصحة: جدري القرود ينتقل بين البشر.. وليس مرضا مميتا| فيديو

تجديد تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان.. وسكاي سبورتس: سيأخذ راتبًا خياليًّا

إرادة الشعب العربي.. العراق يدعو إلى استخدام "الكيان المحتل" بدلا من إسرائيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلات سريعة التحضير في المنزل.. المكرونة والبطاطس المهروسة أبرزها

على مدار ساعتين.. عمرو دياب يحيي حفلا في الشيخ زايد.. صور

نادية الجندي تنهار بالبكاء في جنازة سمير صبري.. صور

صور.. ماذا فعلت الأعاصير بمدن غرب ألمانيا

فيديو

لديه ابن طبيب 37 عاما.. من هى زوجة سمير صبري السرية؟

15 لـ 18 ألف جنيه.. تكلفة حضور مباراة الأهلي في النهائي الأفريقي..فيديوجراف

ينتقل عن طريق العلاقات الجنسية.. جدري القرود الجائحة القادمة.. فيديوجراف

عملنا حاجات كتير ومتجحدوش كرم ربنا.. السيسي خلال افتتاح مشروع مستقبل مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

رشا شكر

طفرة جديدة لرحلات الفضاء مع مركبة ستارلاينر

محمد شعبان

موسم المستريحين

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

أحمد نجم

حوار وطني بفكر جديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ