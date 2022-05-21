لميس الحديدي: فقدنا مع سمير صبري جزءا من ذاكرة فنية لن يعوض

نعت الاعلامية لميس الحديدي الفنان الكبير سمير صبري قائلة : " فنان متعدد المواهب فقدناه بالاسم وفقدنا معه جزء من ذاكرة حقبة مهمة من الفن المصري وسمير صبري لن يعوض مش بس عشان كان فنان متعدد المواهب "

تابعت "عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية على شاشة ON:" كل من تعامل مع الفنان سمير صبري سوف يفتقد الانسان الي كان بيسأل علينا مافيش وجع أصاب حد في الوسطين الاعلامي والفني إلا وكان بيسأل عليه وكان أول التليفونات الي بتجيلنا ".

أكملت : "سمير صبري الي أحيا افراحنا وحفلاتنا وأنا واحدة من الي أحيا ليهم الراحل حفل التخرج في الجامعة الامريكية الخاص بي إبان إنتهاء دراستي بها ".

أتمت : سمير صبري الي كنا بيغني سكر حلوة الدنيا سكر ماحدش هيغنيها بعديه لانه رحل وبكاه الجمهور الذي أحبه وإرتبط بأعماله وأفلامه وأغانيه ووجوده في الاذاعة وفي كل حاجة ".