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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جويل ماردينيان تخطف الأنظار بإطلالة من مهرجان كان

جويل مردينيان
جويل مردينيان

نشرت الإعلامية جويل ماردينيان صورًا لها من على السجادة الحمراء لـ مهرجان كان، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت جويل ماردينيان مرتدية فستانا من اللون الوردي، مكشوف الأكتاف، رافعة خصلات شعرها إلي أعلي، مع عقد كبير باللون الوردي.

بإطلالة أنثوية.. جويل ماردينيان تخطف الأنظار في أحدث ظهور

بفستان وردي.. اللبنانية جويل ماردينيان تخطف الأنظار بأنوثتها

ونالت الصور إعجاب عدد كبير من قبل المتابعين، وجاءت التعليقات كالاتي: “ملكة - متألقة - جميلة - تجنني”.

حياة جويل مردينيان 

ولدت جويل مردينيان في 27 نوفمبر عام 1977، وتزوجت مرتين الأولى من والد ابنها بايلي و تزوجت مرة ثانية في 2010 من رجل الأعمال اللبناني كمال قدورة والد ابنتها إيلا صوفيا، ومؤخرا قامت جويل بتبني طفل وقامت بتسميتها نايثين .

الإعلامية جويل ماردينيان جويل ماردينيان مهرجان كان كان إطلالة جويل مردينيان

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