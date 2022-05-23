بمشهد من فيلم مش أنا.. تامر حسنى: أهم حوار كتبته فى حياتى

نشر الفنان تامر حسنى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام علق فيه على فيلمه السابق “مش انا”.

وقال تامر حسنى : “مشهد الحمد لله من فيلم مش أنا يمكن أهم حوار كتبته في حياتي، وأتمنى ياخد نصيب كبير أوي في الانتشار، عشان واثق إن كلامه كتير منكم محتاجين يسمعوه، وهيكون علامة جميلة لناس كتير محبطة ومستنية التشجيعة دي، عشان يقوموا ويحققوا اللي ناقصهم لما يركزوا إن في ناس ظروفهم كانت أصعب منهم وقدروا يوصلوا وينجحوا”.

تامر حسنى

حفل تامر حسنى

يستعد الفنان تامر حسني لإحياء حفل غنائي ضخم ضمن حفلات صيف 2022، في إحدى الجامعات الخاصة بمنطقة التجمع الخامس.

ومن المقرر أن يقام الحفل مساء يوم 3 يونيو المقبل، ويشاركه في الحفل مطرب الراب الشهير «عفروتو»، الذى يحظى بنجاح جماهيري كبير في الفترة الأخيرة.

ومن المقرر أن يشعل تامر حسني الحفل بمجموعة متنوعة من أشهر أغنياته التي يتفاعل معها الجمهور، منها: «صعبة»، "حلو المكان"، "كل مرة"، و"قولني كلام"، و"بنت الإيه"، و"أكتر حاجة"، و"تلفوني رن"، و"أنا ولا عارف"، و"يا تاعبني"، إضافة إلى أغنيات: "ارجعلي"، و"كفياك أعذار"، و"بحبك"، "ميحرمنيش منك" و"ضحكتها ما بتهزرش"، وغيرها.. فيما يقدم مطرب الراب «عفروتو» خلال الحفل عددا من الأغاني الشهيرة له، على رأسها: "فرق خبرة"، و"مش بالحظوظ" وغيرهما.