عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس تحرير الأهرام يقدم بلاغًا للنيابة العامة ضد محمود كامل

صدى البلد

أصدر الكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام بيانًا صحفيًا اليوم الإثنين ، أوضح من خلاله الكثير من الحقائق حول مؤسسة الأهرام وحول سيرة الزميل الراحل عماد الفقى رحمه الله، وإذ أثمن كافة الجهود التى فرزت لنا الحقائق من الأكاذيب فإنى أعلن التالى:

أولا: احتراما لنقابة الصحفيين وتقاليدها ولأعضاء الجمعية العموميه أعلن التدخل رسميًا لدى مؤسسة الأخبار لسحب شكواى ضد الزميل عضو مجلس النقابة الأستاذ محمود كامل.

ثانيا: لعدم الحصول على رد من نقابة الصحفيين حول إذن الخصومة الذى طلبته لتقديم بلاغ للنيابة العامة ضد الزميل الأستاذ محمود كامل طبقا للأعراف والقواعد النقابية الراسخة، وإذ يبدو أن النقابة تستشعرُ الحرج حفاظا على وحدة المجلس.. فقد وجدت نفسى مضطرا لتقديم بلاغ للنيابة العامة ضد الأستاذ الزميل لحفظ الحق والاعتبار ومحاسبة كل من يتقَوًل بأكاذيب دون حسيب ودون اعتبار للحقيقة ولقيم المهنة والزمالة.

ونهاية أقدم خالص احترامى لمجلس نقابة الصحفيين ولكل أعضاء الجمعية العمومية وشكرى لكل المتعاطفين المخلصين بكل تنوعات رؤاهم لما حدث للزميل الراحل رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته.

محمود كامل الجمعيه العموميه نقابة الصحفيين الصحفيين الهيئة الوطنية للصحافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل النزيف.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار 21 يفقد 175 جنيها

«عليا الطلاق أبوظ الجوازة».. لماذا هددت بوسي الحضور ومن هو هشام ربيع زوجها ؟

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 23- 5 -2022

شعبة الدخان: زيادة أسعار السجائر قريبا واستقرار المعسل

رزع الباب.. تفاصيل خناقة محمد محمود مع موسيماني واستبعاده من الفريق

بوسي ترقص في حفل زفافها برفقة نجوم الفن.. فيديو وصور

موسمان بـ2 مليون دولار .. تفاصيل صفقة انضمام بن شرقي لـ الأهلي

لحظة ترحيله إلى السجن | بكاء وانهيار محمد الأمين مع أسرته بالمحكمة

ترشيحاتنا

المحرصاوي: الأزهر قبلة العلم والعلماء من كافة أنحاء العالم

بعد التجديد لـ باريس سان جيرمان .. مبابي : لا انظر بعيدا

التعليم: 2049 طالبا تغيبوا عن أداء امتحان رياضيات أولى ثانوي اليوم

انفراجة.. روسيا تدرس خطة سلام إيطالية لإنهاء حرب أوكرانيا

مساعد رئيس الوزراء: توجيهات بسرعة إنهاء موافقات وتراخيص المشروعات الاستثمارية

خطف أنظار إيهاب جلال .. محمد هاني على رادار منتخب مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل طريقة لتحضير سلطة الرنجة في 10 دقائق

طريقة عمل القهوة العربية بالزعفران

إيشوريا راي الإيرانية.. لماذا أثارت الموديل مهلقا جابري الجدل في مهرجان كان؟

ننتخب معاكوا.. تفاصيل أغرب تصويت استرالي في الانتخابات "بالمايوهات"

فيديو

اتصلت بالنجدة .. تفاصيل تحرير شيرين محضر عدم تعرض ضد حسام حبيب

شعرت أنها النهاية.. تفاصيل وتطورات الحالة الصحية لـ مصطفى كامل |فيديو جراف

أبرز مشاهد زفاف بوسي على هشام ربيع.. وفيديو يكشف غضبها

نقص ألبان الأطفال أزمة تضرب أمريكا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

رشا شكر

طفرة جديدة لرحلات الفضاء مع مركبة ستارلاينر

محمد شعبان

موسم المستريحين

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

اﻟﻤﺰﻳﺪ