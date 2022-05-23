رئيس تحرير الأهرام يقدم بلاغًا للنيابة العامة ضد محمود كامل

أصدر الكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام بيانًا صحفيًا اليوم الإثنين ، أوضح من خلاله الكثير من الحقائق حول مؤسسة الأهرام وحول سيرة الزميل الراحل عماد الفقى رحمه الله، وإذ أثمن كافة الجهود التى فرزت لنا الحقائق من الأكاذيب فإنى أعلن التالى:

أولا: احتراما لنقابة الصحفيين وتقاليدها ولأعضاء الجمعية العموميه أعلن التدخل رسميًا لدى مؤسسة الأخبار لسحب شكواى ضد الزميل عضو مجلس النقابة الأستاذ محمود كامل.

ثانيا: لعدم الحصول على رد من نقابة الصحفيين حول إذن الخصومة الذى طلبته لتقديم بلاغ للنيابة العامة ضد الزميل الأستاذ محمود كامل طبقا للأعراف والقواعد النقابية الراسخة، وإذ يبدو أن النقابة تستشعرُ الحرج حفاظا على وحدة المجلس.. فقد وجدت نفسى مضطرا لتقديم بلاغ للنيابة العامة ضد الأستاذ الزميل لحفظ الحق والاعتبار ومحاسبة كل من يتقَوًل بأكاذيب دون حسيب ودون اعتبار للحقيقة ولقيم المهنة والزمالة.

ونهاية أقدم خالص احترامى لمجلس نقابة الصحفيين ولكل أعضاء الجمعية العمومية وشكرى لكل المتعاطفين المخلصين بكل تنوعات رؤاهم لما حدث للزميل الراحل رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته.