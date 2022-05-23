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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

غنيم: إقامة بطولة العالم للإسكواش بالمتحف القومي للحضارة خير دعاية للسياحة بمصر

بطولة العالم للاسكواش
بطولة العالم للاسكواش

شهد المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط نهائي بطولة العالم للإسكواش للرجال والسيدات، والتي استضافتها مصر في الفترة من 17 إلى 22 مايو الجاري بالملعب الزجاجي المقام بالساحة الخارجية للمتحف، بمشاركة 128 من لاعبي الإسكواش بالعالم من السيدات والرجال، تحت رعاية وزارتي السياحة والآثار، والشباب والرياضة.

كما شهد مسرح المتحف حفل ختام فعاليات البطولة، والذي أحيته الفنانة اللبنانية كارول سماحة، وإطلاقها أغنية خاصة بهذه المناسبة تحت عنوان "إحنا ملوك اللعبة".

شهد ختام البطولة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، الدكتور عاصم خليفه رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، الدكتور عمرو السنباطي رئيس نادى هليوبوليس، حسين أباظة الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي، وماجد شريف المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة سوديك.

وأكد د. أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة أن احتضان المتحف لتلك البطولة التي تستضيفها مصر هذا العام يعد خير دعاية للسياحة بمصر، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد العديد من الأحداث التي تعبر عن الهوية المصرية وتعكس ملامح الحراك الفكري في المجتمع.

وأوضح أن إقامة مثل هذه الفعاليات الرياضية والثقافية والفنية بالمتحف يأتى تأكيدا لمكانته الريادية باعتباره ملتقى للثقافات عبر الأزمنة والعصور.

وقد انتهت البطولة أمس بحصول اللاعب المصري علي فرج على لقب بطولة العالم للرجال واللاعبة المصرية نور الشربينى على لقب بطولة العالم للسيدات ما يؤهلهما إلى نهائيات بطولة CIB PSA World Tour التي تستضيفها القاهرة في شهر يونيو المقبل، والتي تجمع أبطال العالم والفائزين في جميع بطولات رابطة المحترفين.

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وزارة السياحة والآثار المتحف القومي للحضارة بطولة العالم للاسكواش مصر السياحة

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