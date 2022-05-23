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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإسكان تطرح قطع أراضى بحدائق أكتوبر لإقامة أنشطة متنوعة

قطع أراضي
قطع أراضي

طرحت  وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عدد من قطع الأراضي الاستثمارية مخصصة لأنشطة متنوعة بالمدن الجديدة.

ويشمل الطرح الجديد قطعة أرض بمدينة حدائق أكتوبر بمساحة 6058 مترًا مخصصة لنشاط تجاري بسعر 12810 جنيهات، وقطعة أرض أخرى بمساحة 7014 مترًا لنشاط دار مناسبات بسعر 4485 جنيهًا.

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كانت قد طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والمرافق، مجموعة من الأراضى المخصصة لأنشطة متنوعة، تجارية وصناعية وتعليمية وإدارية، وعمرانية متكاملة، وذلك من خلال آلية التخصيص الفورى.

وتضمنت طروحات الهيئة خلال شهر مايو الجارى الإعلان عن بيع 106 قطع أراضي مختلفة الأنشطة والأغراض تتوزع فى 20 مدينة جديدة.

وسجلت الأراضى المخصصة لأنشطة تجارية أعلى سعر لبيع المتر، حيث بلغت ذروة ارتفاعها خلال مايو الجارى فى 3 مدن، وهي  الشيخ زايد وامتداداتها، والقاهرة الجديدة، والعبور الجديدة بحوالى 69255 جنيها ، و54585 ، 17789 جنيها بالترتيب، طبقاً لبيانات الهيئة.

وبنفس معدل الشهر الماضي، شملت طروحات الهيئة الإعلان عن بيع 5 قطع أراض مخصصة لنشاط عمرانى متكامل فى 5 مدن جديدة، وهى القاهرة الجديدة، والشروق، وأسيوط الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأسوان الجديدة.

وسجلت مدينة القاهرة الجديدة المرتبة الأولى فى هذا النشاط سواء من حيث أعلى سعر لبيع المتر، والذى بلغ 7000 جنيه، ومن حيث المساحة أيضاً، والتى وصلت لـ 104 أفدنة.

وجاءت فى المرتبة الثانية، مدينة الشروق، إذ بلغت مساحة الأرض بغرض نشاط عمرانى متكامل 41 فدانا، وبسعر متر يصل لـ 4280 جنيها.

كانت أسيوط الجديدة أقل سعر لبيع المتر، بقيمة 1395 جنيها ، وكذلك أقل مساحة بواقع 43243 مترا.

وعلى عكس شهر أبريل الماضي، والذى وصل فيه عدد الأراضى المطروحة بأغراض تعليمية إلى 12 قطعة أرض فى 11 مدينة، احتل ذلك  النشاط على أقل نسبة من طروحات الأراضى فى مايو الجاري، حيث تم الإعلان عن بيع 3 قطع أراض لأغراض تعليمية، وذلك فى مدن أخميم الجديدة والصالحية الجديدة والشروق.

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