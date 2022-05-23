الظهور الأول لنادين نجيم برفقه طليقها بعد الانفصال.. شاهد

شاركت الممثلة اللبنانية نادين نجيم الجمهور مجموعة صور ومقاطع فيديو عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وثقت من خلالها المناولة الأولى لإبنتها هيفين أسمر.

وظهرت نادين وقد إرتدت فستاناً طويلاً وضيقاً باللون الأبيض، وبأكمام طويلة، وإرتدت هيفين فستاناً أبيض واسعاً وطويلاً، ووصفها الجمهور بالأميرة.

ولفت المتابعون ظهور نادين نسيب نجيم للمرة الأولى برفقة زوجها السابق هادي الأسمر، من داخل الكنيسة، وإعتبروا أن هذا دليل على أن نادين على وفاق مع طليقها، وأن ظهورهما معاً يدلّ على أنهما يهتمان بالمناسبات العائلية الجميلة.

أحدث اعمال نادين نسيب نجيم

أحدث اعمال نادين نسيب نجيم مسلسل "صالون زهرة" وهو عمل اجتماعي يناقش في قصته العديد من القضايا التي يعاني منها المجتمع في لبنان، ويتخلله العديد من المشاهد والمواقف الكوميدية التي تقع فيها زهرة صاحبة الكوافير الحريمي.