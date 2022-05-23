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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تصريحات بايدن بإشعال حرب.. البيت الأبيض يوضح موقف أمريكا بشأن تايوان

جو بايدن
جو بايدن

أوضح البيت الأبيض، اليوم الإثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عنما تحدث عن الاستعداد للمشاركة العسكرية في الدفاع عن تايوان، كان يقصد توريد أسلحة لتايوان لدفاع عن نفسها، حسبما ذكرت شبكة إن بي سي.

وجاء البيان، الذي أثار موجة من الغضب في الصين، خلال زيارة بايدن لليابان.

وحسب شبكة إن بي سي، قال مسؤول في البيت الأبيض لم يذكر اسمه، إن "سياستنا لم تتغير. ونؤكد مجددا على سياسة الصين الواحدة والتزامنا بالسلام والاستقرار على جانبي مضيق تايوان. كما نؤكد مجددا التزامنا بموجب قانون العلاقات مع تايوان بتزويد تايوان بالوسائل العسكرية للدفاع عن النفس".

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ويطالب المسؤولون الصينيون الولايات المتحدة بوقف العلاقات العسكرية مع تايوان والتوقف عن إرسال "إشارات كاذبة إلى القوات الانفصالية المؤيدة لاستقلال تايوان من أجل تجنب العواقب الوخيمة للعلاقات بين القوات المسلحة الصينية والأمريكية، وكذلك من أجل السلام والاستقرار في مضيق تايوان ".

أمريكا الصين البيت الأبيض بايدن الولايات المتحدة تايوان استقلال تايوان

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