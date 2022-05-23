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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السلطات الصحية الأمريكية تحقق في ظهور إصابتين بجدري القرود

جدري القردة
جدري القردة

تحقق السلطات الصحية في فلوريدا والمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في أول حالة اشتباه بجدري القرود في مقاطعة بروارد في الولاية.


وقالت السلطات الصحية في فلوريدا -في بيان نقلت عنه صحيفة "ذا هيل" الأمريكية اليوم الاثنين- إن حالة الاشتباه المفترضة مرتبطة بالسفر الدولي وأن الشخص المشتبه في إصابته معزول حاليًا.


ويعني الاشتباه في الحالة أن نتيجة اختبار المريض إيجابية على المستوى المحلي، ولكن لم يتم تأكيدها بعد من قبل هيئة وطنية مثل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وفي معظم الحالات، تصبح الحالات الافتراضية حالات مؤكدة، حسبما أشارت الصحيفة الأمريكية.


وتأتي أخبار هذه العدوى المحتملة لجدري القرود من فلوريدا بعد أيام فقط من تأكيد اكتشاف أول حالة إصابة بجدري القرود في الولايات المتحدة في عام 2022 لرجل من ماساتشوستس سافر مؤخرًا إلى كندا.
ويعد فيروس جدري القرود، عدوى فيروسية تنتقل عادة عن طريق لمس أو التعرق لعض من قبل الحيوانات البرية المصابة في غرب ووسط أفريقيا، وهو نادر وعادة لا ينتشر بسهولة بين البشر، وتشمل الأعراض "تقرحات وطفح جلدي، وربما تكون مصحوبة بحمى وقشعريرة وصداع وآلام في العضلات وإرهاق.
وانتشر جدري القرود في العديد من البلدان، بما في ذلك بريطانيا وإسبانيا وبلجيكا وفرنسا والسويد وإيطاليا وأستراليا وكندا.

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السلطات الصحية الأمريكية تحقق في ظهور إصابتين بجدري القرود

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