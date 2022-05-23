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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جويتريش يحمل وزير الخارجية رسالة الى الرئيس السيسي بشأن اليمن

صدى البلد

تلقَّى وزير الخارجية سامح شكري اتصالًا هاتفياً من سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، حيث عبَّر السكرتير العام عن خالص شكره لرئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي للسماح بتسيير رحلات طيران مباشرة بين القاهرة وصنعاء في إطار الهدنة الأممية في اليمن.

من جانبه، أكد الوزير شكري بأنه سيقوم بنقل تلك الرسالة إلى رئيس الجمهورية، معرباً عن أمله في أن تُسهم تلك الخطوة في تثبيت الهدنة الأممية في اليمن، وتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق، والإسهام في جهود إحلال الاستقرار والأمن في اليمن، ودعم إيجاد تسوية مستدامة للأزمة هناك، معربًا عن تمنيه لما فيه كل الخير للشعب اليمني الشقيق.

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