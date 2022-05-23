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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأهلي: النادي قرر تحمل 3 آلاف جنيه عن كل مشجع متوجه للمغرب.. فيديو

الاهلي
الاهلي

قال الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن الأهلي فريق كبير وقادر على مواجهة التحديات.

 

وأضاف "شلبي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المُذاع عبر فضائية "النهار": "النادي الأهلي قادر على تحقيق اللقلب الأفريقي للمرة الثالثة على التوالي"، لافتا: "مجلس إدارة الأهلي يؤكد على عمق العلاقات مع فرق المغرب.. والجماهير المصرية والمغربية أشقاء".

 

وأوضح الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي: "الوداد المغربي ليس طرفا في شكوى الأهلي من ملعب النهائي ونسعى دائمًا لتحقيق العدالة".

 

وأشار: "مجلس إدارة النادي الأهلي قرر تحمل 3 آلاف جنيه عن كل مشجع يسافر لمؤازرة الفريق في نهائي إفريقيا بالمغرب"، متابعا: "مجلس الإدارة قرر اختيار الكابتن محمود الخطيب رئيسا لبعثة الفريق في النهائي الأفريقي بالمغرب".

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