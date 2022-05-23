إصابة الفنان رضا إدريس أثناء تصوير عمل درامي

أصيب الفنان رضا إدريس، خلال قيامه بتصوير عدد من المشاهد بأحد الأعمال الدرامية.



وقال إدريس - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه أثناء قيامه بتصوير عدد من المشاهد بأحد الأعمال الدرامية، سقط أرضا ليصاب بعدد من الشروخ بقدميه وذراعه، مضيفا أنه يقضي حاليا فترة النقاهة في منزله.



يذكر أن الفنان رضا إدريس بدأ مسيرته الفنية من خلال مسلسل "رفاعة الطهطاوي" والذي تم عرضه في عام 1987، ثم قدم دورا مهما أمام الفنان الراحل أحمد زكي في فيلم "الامبراطور" والذي تم عرضه في عام 1990، وفي عام 1992 قدم دورا أمام الفنان أحمد زكي مرة آخرى في فيلم "ضد الحكومة" مع الفنانة عفاف شعيب والفنان محمد نجاتي، وبعدها توالت أعماله الفنية، ومنها مسلسل "فلانتينو" أمام الزعيم عادل إمام الذي عرض في ماراثون دراما رمضان 2020، وفي نفس العام شارك في مسرحية عويس ذا فويس.