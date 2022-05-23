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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

استاذ بالقومي للبحوث ينصح الطلاب بممارسة الرياضة خلال الامتحانات

صدى البلد

قالت الدكتورة إيمان الحجار، دكتور باحث بقسم التغذية وعلوم الأطعمة خبير إستشاري بمجال التغذية وعلوم الأطعمة، معهد الصناعات الغذائية والتغذية - المركز القومي للبحوث، إن ممارسة الرياضة ضرورية خلال فترة الامتحانات لأنها تزود الجسم بهرمون الكورتيزول، وتنظيم عملية التنفس وتنشيط الدورة الدموية وبناء الأنسجة للجسم.

أوضحت "الحجار" لصدى البلد أنها طريقة لتفريغ المشاعر السلبية والتخلص من القلق والتوتر، والقيام بنشاط رياضى مثل المشى فهو وسيلة قوية وفعالة لمساعدة النوم ومقاومة الأرق حيث انها تقاوم الإحساس بالتوتر والضيق ويحل محله

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وأوضحت أنه خلال فترات الإمتحانات بحالات من الضغوط النفسية كذلك يعانوا من بعض التغييرات والتقلبات المزاجية نتيجة التغيرات الفسيولوجية أثناء مراحل النموالمختلفة وخصوصا فترات المراهقة " طلاب مرحلة الإعدادية والثانوية".


واشارت إلى انه يعاني البعض منهم بالشعور بالصداع والنسيان وعدم التركيز, الكسل والخمول نتيجة هذه الضغوط أو لإهمال التغذية السليمة والصحية وإستبدالها بعادات غير صحية مما يؤدي الي ظهور بعض أعراض الحالات المرضية. ولهذا فإن نشر الثقافة الغذائية والارتقاء بالوعي التغذوي وتفعيل دور التغذية الصحية له أثرهام وفعال لتعزيز المناعة والوقاية من بعض الأمراض مثل الأنيميا والسمنة وكذلك الوقاية من بعض أعراض الجهاز العصبي مثل التوتر, القلق, النسيان, الارق, الإكتئاب, عدم التركيز والصداع. ولذلك فإن التغذية الصحية السليمة والرياضة تمنح الجسم النشاط والحيوية والتمتع بقدرات عقلية تساعد علي الإبتكار والابداع. 
 

التعليم العالي التغذية السليمة ممارسة الرياضة الجهاز العصبي

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