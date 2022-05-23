الأوقاف: 18 مقرأة قرآنية و10 مساجد للبرنامج الصيفي للطفل بالوادي الجديد

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ثماني عشرة مقرأة بمديرية أوقاف الوادي الجديد، وذلك على النحو التالي:
أولًا: مقارئ الأئمة والأعضاء الرسميين
وتعقد جميها يوم الاثنين من كل أسبوع عقب صلاة الظهر، ابتداء من الاثنين القادم، وهي:
1 ـ مقرأة المجمع الإسلامي بالخارجة
م - الاسم - الإدارة - المسجد - الصفة
1. رمضان يوسف صالح - الخارجة - المجمع الإسلامي - قائم بعمل شيخ مقرأة
2. ماهر عبد الحافظ حميد - الخارجة - المجمع الإسلامي - عضو مقرأة
3. محمد ناصر أحمد أيوب - الخارجة - المجمع الإسلامي - عضو مقرأة
4. عبد الوهاب حسنين أحمد يوسف - الخارجة - المجمع الإسلامي - عضو مقرأة
5. محمد فؤاد أحمد عمر - الخارجة - المجمع الإسلامي - عضو مقرأة
6. أحمد عمر عبد الله آدم - الخارجة - المجمع الإسلامي - عضو مقرأة
7. عز الدين حسنين أحمد يوسف - الخارجة - المجمع الإسلامي - عضو مقرأة
8. محمد حسن محمد جاد الله - الخارجة - المجمع الإسلامي - عضو مقرأة
2 ـ مقرأة مسجد ناصر – الخارجة
1. محمد رفعت عبد الجواد عبد اللطيف - الخارجة - ناصر - قائم بعمل شيخ مقرأة
2. سعيد حسن محمد عبد الله - الخارجة - ناصر - عضو مقرأة
3. فريد سيد محمد جهلان - الخارجة - ناصر - عضو مقرأة
4. مصطفى سيد علي محمد - الخارجة - ناصر - عضو مقرأة
5. سعد يوسف عبده بكر - الخارجة - ناصر - عضو مقرأة
6. محمد عبد الرازق حسين حسن - الخارجة - ناصر - عضو مقرأة
7. محمد محمود خليل سعد - الخارجة - ناصر - عضو مقرأة
3 ـ مقرأة مسجد المروة القديم - الخارجة
1. محمد حسن إبراهيم محمد - الخارجة - المروة القديم - قائم بعمل شيخ مقرأة
2. محمد أبو الوفا أحمد عبد الله - الخارجة - المروة القديم - عضو مقرأة
3. أحمد محمد أحمد سالم - الخارجة - المروة القديم - عضو مقرأة
4. حسين محمد حسن - الخارجة - المروة القديم - عضو مقرأة
5. جمال يونس عبد القادر أبو العينين - الخارجة - المروة القديم - عضو مقرأة
6. إسلام محمود السيد محمد - الخارجة - المروة القديم - عضو مقرأة
7. الحسيني هاشم محمود عبد الغفار - الخارجة - المروة القديم - عضو مقرأة
4 ـ مقرأة مسجد عبد المنعم رياض – الخارجة
1. حمدي فتحي كامل عمران - الخارجة - عبد المنعم رياض - قائم بعمل شيخ مقرأة
2. عبد النبي محمد مخلوف محمد - الخارجة - عبد المنعم رياض - عضو مقرأة
3. سعيد محمد علي إبراهيم - الخارجة - عبد المنعم رياض - عضو مقرأة
4. الأسد شيخون عرابي محمد - الخارجة - عبد المنعم رياض - عضو مقرأة
5. محمد سعيد يونس أحمد - الخارجة - عبد المنعم رياض - عضو مقرأة
6. حمدي عوض علي أحمد - الخارجة - عبد المنعم رياض - عضو مقرأة
7. محمد عبد المحسن مصطفى أحمد - الخارجة - عبد المنعم رياض - عضو مقرأة
5 ـ مقرأة مسجد السبط الكبير – الخارجة
1. محمود عبد اللطيف حجي محمد - الخارجة - السبط الكبير - قائم بعمل شيخ مقرأة
2. حسن محمد صالح عثمان - الخارجة - السبط الكبير - عضو مقرأة
3. حسين محمد صالح عثمان - الخارجة - السبط الكبير - عضو مقرأة
4. صلاح عبد الحافظ محمد آدم - الخارجة - السبط الكبير - عضو مقرأة
5. أبو بكر أحمد عبد العال أحمد - الخارجة - السبط الكبير - عضو مقرأة
6. عبد الرحمن خلوي محمد أحمد - الخارجة - السبط الكبير - عضو مقرأة
7. محمد فرغلي إبراهيم محمد - الخارجة - السبط الكبير - عضو مقرأة
6 ـ مقرأة المسجد الكبير - موط
1. محمد عبد الجليل محمد مدني - موط - المسجد الكبير - قائم بعمل شيخ مقرأة
2. أحمد حنفي أبو بكر محمد - موط - المسجد الكبير - عضو مقرأة
3. محمد محمود محمد عمار - موط - المسجد الكبير - عضو مقرأة
4. سامي محمد سفينة عبد الكريم - موط - المسجد الكبير - عضو مقرأة
5. سعد مهدي محمد مدني - موط - المسجد الكبير - عضو مقرأة
6. علي سيد عبد الرحمن - موط - المسجد الكبير - عضو مقرأة
7. كامل عبد الله علي خميس - موط - المسجد الكبير - عضو مقرأة
8. محمد مصطفى عبد الدايم خميس - موط - المسجد الكبير - عضو مقرأة
7- مقرأة مسجد النشواني – موط
1. فرج صابر محمد عبد المنعم - موط - النشواني - قائم بعمل شيخ مقرأة
2. أحمد مهدي أحمد عشم الله - موط - النشواني - عضو مقرأة
3. علي محمد مدني محمد - موط - النشواني - عضو مقرأة
4. علي سنوسي حمودة عبد المحسن - موط - النشواني - عضو مقرأة
5. يوسف سيد موسى عبد الجواد - موط - النشواني - عضو مقرأة
6. عبد المنعم محمد سيد محمد - موط - النشواني - عضو مقرأة
7. وجدي عوض سعد إبراهيم - موط - النشواني - عضو مقرأة
8 - مقرأة الزهراء – المعصرة
1. مجدي عبد المنعم حامد متولي - المعصرة - الزهراء - قائم بعمل شيخ مقرأة
2. ناصر أحمد سفينة محمد - المعصرة - الزهراء - عضو
3. سيد سفينة رفاعي مبارز - المعصرة - الزهراء - عضو
4. عادل محمد علي خالد - المعصرة - الزهراء - عضو
5. محمد صبر محمود نصر - المعصرة - الزهراء - عضو
6. أحمد علي سيد أحمد - المعصرة - الزهراء - عضو
7. كمال حسن أحمد مبارز - المعصرة - الزهراء - عضو
8. محمد توفيق محمد دال - المعصرة - الزهراء - عضو
9. علي سيد محمد مرسي - المعصرة - الزهراء - عضو
ثانيًا: المقارئ المفتوحة للجمهور، وتكون جميها يوم الجمعة من كل أسبوع بعد صلاة العصر ، على النحو التالي:
م - المقرأة - الإدارة - المسئول عن المقرأة
1. المجمع الإسلامي - الخارجة - إمام المسجد
2. ناصر - الخارجة - إمام المسجد
3. المسجد الكبير - موط - إمام المسجد
4. النشواني - موط - إمام المسجد
5. المسجد الكبير - باريس - إمام المسجد
6. الزهراء - المعصرة - إمام المسجد
7. المسجد الكبير - القصر - إمام المسجد
8. المعسكر - غرب الموهوب - إمام المسجد
9. محمد عيد - بلاط - إمام المسجد
10. المسجد الكبير - الجديدة - إمام المسجد
ثالثًا: مشاركة عشرة مساجد بالوادي الجديد في البرنامج الصيفي للأطفال ، وذلك عقب صلاة الظهر أيام الأحد، والثلاثاء، والخميس من كل أسبوع، وهي:
م - الإدارة - المسجد - اسم الإمام
1. موط - المسجد الكبير - محمد عبد الجليل محمد مدني
2. موط - صابر بالراشدة - أحمد حنفي أبو بكر
3. الفرافرة - الحصري - عبد الحميد محمد حارس
4. الخارجة - الاستقامة - محمد رفعت عبد الجواد
5. الخارجة - المجمع الإسلامي - محمد ناصر أحمد أيوب
6. بولاق - ناصر القبلي - إسلام محمود السيد محمد
7. بولاق - بولاق البحري - الحسيني هاشم محمود عبد الغفار
8. بلاط - محمد عيد - محمد محمود عمار
9. باريس - المسجد الكبير - محمد فهيم محمد أحمد
10. باريس - جورمشين 7 البحري - علي أحمد حسن