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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الأوقاف: 18 مقرأة قرآنية و10 مساجد للبرنامج الصيفي للطفل بالوادي الجديد

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ثماني عشرة مقرأة بمديرية أوقاف الوادي الجديد، وذلك على النحو التالي:

أولًا: مقارئ الأئمة والأعضاء الرسميين 

وتعقد جميها يوم الاثنين من كل أسبوع عقب صلاة الظهر، ابتداء من الاثنين القادم، وهي:

1 ـ مقرأة المجمع الإسلامي بالخارجة

م - الاسم - الإدارة - المسجد - الصفة

1. رمضان يوسف صالح - الخارجة - المجمع الإسلامي - قائم بعمل شيخ مقرأة

2. ماهر عبد الحافظ حميد - الخارجة - المجمع الإسلامي - عضو مقرأة

3. محمد ناصر أحمد أيوب - الخارجة - المجمع الإسلامي - عضو مقرأة

4. عبد الوهاب حسنين أحمد يوسف - الخارجة - المجمع الإسلامي - عضو مقرأة

5. محمد فؤاد أحمد عمر - الخارجة - المجمع الإسلامي - عضو مقرأة

6. أحمد عمر عبد الله آدم - الخارجة - المجمع الإسلامي - عضو مقرأة

7. عز الدين حسنين أحمد يوسف - الخارجة - المجمع الإسلامي - عضو مقرأة

8. محمد حسن محمد جاد الله - الخارجة - المجمع الإسلامي - عضو مقرأة

2 ـ مقرأة مسجد ناصر – الخارجة

1. محمد رفعت عبد الجواد عبد اللطيف - الخارجة - ناصر - قائم بعمل شيخ مقرأة

2. سعيد حسن محمد عبد الله - الخارجة - ناصر - عضو مقرأة

3. فريد سيد محمد جهلان - الخارجة - ناصر - عضو مقرأة

4. مصطفى سيد علي محمد - الخارجة - ناصر - عضو مقرأة

5. سعد يوسف عبده بكر - الخارجة - ناصر - عضو مقرأة

6. محمد عبد الرازق حسين حسن - الخارجة - ناصر - عضو مقرأة

7. محمد محمود خليل سعد - الخارجة - ناصر - عضو مقرأة

3 ـ مقرأة مسجد المروة القديم - الخارجة

1. محمد حسن إبراهيم محمد - الخارجة - المروة القديم - قائم بعمل شيخ مقرأة

2. محمد أبو الوفا أحمد عبد الله - الخارجة - المروة القديم - عضو مقرأة

3. أحمد محمد أحمد سالم - الخارجة - المروة القديم - عضو مقرأة

4. حسين محمد حسن - الخارجة - المروة القديم - عضو مقرأة

5. جمال يونس عبد القادر أبو العينين - الخارجة - المروة القديم - عضو مقرأة

6. إسلام محمود السيد محمد - الخارجة - المروة القديم - عضو مقرأة

7. الحسيني هاشم محمود عبد الغفار - الخارجة - المروة القديم - عضو مقرأة

4 ـ مقرأة مسجد عبد المنعم رياض – الخارجة

1. حمدي فتحي كامل عمران - الخارجة - عبد المنعم رياض - قائم بعمل شيخ مقرأة

2. عبد النبي محمد مخلوف محمد - الخارجة - عبد المنعم رياض - عضو مقرأة

3. سعيد محمد علي إبراهيم - الخارجة - عبد المنعم رياض - عضو مقرأة

4. الأسد شيخون عرابي محمد - الخارجة - عبد المنعم رياض - عضو مقرأة

5. محمد سعيد يونس أحمد - الخارجة - عبد المنعم رياض - عضو مقرأة

6. حمدي عوض علي أحمد - الخارجة - عبد المنعم رياض - عضو مقرأة

7. محمد عبد المحسن مصطفى أحمد - الخارجة - عبد المنعم رياض - عضو مقرأة

5 ـ مقرأة مسجد السبط الكبير – الخارجة

1. محمود عبد اللطيف حجي محمد - الخارجة - السبط الكبير - قائم بعمل شيخ مقرأة

2. حسن محمد صالح عثمان - الخارجة - السبط الكبير - عضو مقرأة

3. حسين محمد صالح عثمان - الخارجة - السبط الكبير - عضو مقرأة

4. صلاح عبد الحافظ محمد آدم - الخارجة - السبط الكبير - عضو مقرأة

5. أبو بكر أحمد عبد العال أحمد - الخارجة - السبط الكبير - عضو مقرأة

6. عبد الرحمن خلوي محمد أحمد - الخارجة - السبط الكبير - عضو مقرأة

7. محمد فرغلي إبراهيم محمد - الخارجة - السبط الكبير - عضو مقرأة

6 ـ مقرأة المسجد الكبير - موط

1. محمد عبد الجليل محمد مدني - موط - المسجد الكبير - قائم بعمل شيخ مقرأة

2. أحمد حنفي أبو بكر محمد - موط - المسجد الكبير - عضو مقرأة

3. محمد محمود محمد عمار - موط - المسجد الكبير - عضو مقرأة

4. سامي محمد سفينة عبد الكريم - موط - المسجد الكبير - عضو مقرأة

5. سعد مهدي محمد مدني - موط - المسجد الكبير - عضو مقرأة

6. علي سيد عبد الرحمن - موط - المسجد الكبير - عضو مقرأة

7. كامل عبد الله علي خميس - موط - المسجد الكبير - عضو مقرأة

8. محمد مصطفى عبد الدايم خميس - موط - المسجد الكبير - عضو مقرأة

7- مقرأة مسجد النشواني – موط

1. فرج صابر محمد عبد المنعم - موط - النشواني - قائم بعمل شيخ مقرأة

2. أحمد مهدي أحمد عشم الله - موط - النشواني - عضو مقرأة

3. علي محمد مدني محمد - موط - النشواني - عضو مقرأة

4. علي سنوسي حمودة عبد المحسن - موط - النشواني - عضو مقرأة

5. يوسف سيد موسى عبد الجواد - موط - النشواني - عضو مقرأة

6. عبد المنعم محمد سيد محمد - موط - النشواني - عضو مقرأة

7. وجدي عوض سعد إبراهيم - موط - النشواني - عضو مقرأة

8 - مقرأة الزهراء – المعصرة

1. مجدي عبد المنعم حامد متولي - المعصرة - الزهراء - قائم بعمل شيخ مقرأة

2. ناصر أحمد سفينة محمد - المعصرة - الزهراء - عضو

3. سيد سفينة رفاعي مبارز - المعصرة - الزهراء - عضو

4. عادل محمد علي خالد - المعصرة - الزهراء - عضو

5. محمد صبر محمود نصر - المعصرة - الزهراء - عضو

6. أحمد علي سيد أحمد - المعصرة - الزهراء - عضو

7. كمال حسن أحمد مبارز - المعصرة - الزهراء - عضو

8. محمد توفيق محمد دال - المعصرة - الزهراء - عضو

9. علي سيد محمد مرسي - المعصرة - الزهراء - عضو

ثانيًا: المقارئ المفتوحة للجمهور، وتكون جميها يوم الجمعة من كل أسبوع بعد صلاة العصر ، على النحو التالي:

م - المقرأة - الإدارة - المسئول عن المقرأة

1. المجمع الإسلامي - الخارجة - إمام المسجد

2. ناصر - الخارجة - إمام المسجد

3. المسجد الكبير - موط - إمام المسجد

4. النشواني - موط - إمام المسجد

5. المسجد الكبير - باريس - إمام المسجد

6. الزهراء - المعصرة - إمام المسجد

7. المسجد الكبير - القصر - إمام المسجد

8. المعسكر - غرب الموهوب - إمام المسجد

9. محمد عيد - بلاط - إمام المسجد

10. المسجد الكبير - الجديدة - إمام المسجد

ثالثًا: مشاركة عشرة مساجد بالوادي الجديد في البرنامج الصيفي للأطفال ، وذلك عقب صلاة الظهر أيام الأحد، والثلاثاء، والخميس من كل أسبوع، وهي:

م - الإدارة - المسجد - اسم الإمام

1. موط - المسجد الكبير - محمد عبد الجليل محمد مدني

2. موط - صابر بالراشدة - أحمد حنفي أبو بكر

3. الفرافرة - الحصري - عبد الحميد محمد حارس

4. الخارجة - الاستقامة - محمد رفعت عبد الجواد

5. الخارجة - المجمع الإسلامي - محمد ناصر أحمد أيوب

6. بولاق - ناصر القبلي - إسلام محمود السيد محمد

7. بولاق - بولاق البحري - الحسيني هاشم محمود عبد الغفار

8. بلاط - محمد عيد - محمد محمود عمار

9. باريس - المسجد الكبير - محمد فهيم محمد أحمد

10. باريس - جورمشين 7 البحري - علي أحمد حسن

الأوقاف وزير الاوقاف مقرات مقارئ الأئمة والأعضاء الرسميين مقرأة المجمع الإسلامي بالخارجة مقارئ الأئمة

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