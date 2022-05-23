الأوقاف: 18 مقرأة قرآنية و10 مساجد للبرنامج الصيفي للطفل بالوادي الجديد

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ثماني عشرة مقرأة بمديرية أوقاف الوادي الجديد، وذلك على النحو التالي:

أولًا: مقارئ الأئمة والأعضاء الرسميين

وتعقد جميها يوم الاثنين من كل أسبوع عقب صلاة الظهر، ابتداء من الاثنين القادم، وهي:

1 ـ مقرأة المجمع الإسلامي بالخارجة

م - الاسم - الإدارة - المسجد - الصفة

1. رمضان يوسف صالح - الخارجة - المجمع الإسلامي - قائم بعمل شيخ مقرأة

2. ماهر عبد الحافظ حميد - الخارجة - المجمع الإسلامي - عضو مقرأة

3. محمد ناصر أحمد أيوب - الخارجة - المجمع الإسلامي - عضو مقرأة

4. عبد الوهاب حسنين أحمد يوسف - الخارجة - المجمع الإسلامي - عضو مقرأة

5. محمد فؤاد أحمد عمر - الخارجة - المجمع الإسلامي - عضو مقرأة

6. أحمد عمر عبد الله آدم - الخارجة - المجمع الإسلامي - عضو مقرأة

7. عز الدين حسنين أحمد يوسف - الخارجة - المجمع الإسلامي - عضو مقرأة

8. محمد حسن محمد جاد الله - الخارجة - المجمع الإسلامي - عضو مقرأة

2 ـ مقرأة مسجد ناصر – الخارجة

1. محمد رفعت عبد الجواد عبد اللطيف - الخارجة - ناصر - قائم بعمل شيخ مقرأة

2. سعيد حسن محمد عبد الله - الخارجة - ناصر - عضو مقرأة

3. فريد سيد محمد جهلان - الخارجة - ناصر - عضو مقرأة

4. مصطفى سيد علي محمد - الخارجة - ناصر - عضو مقرأة

5. سعد يوسف عبده بكر - الخارجة - ناصر - عضو مقرأة

6. محمد عبد الرازق حسين حسن - الخارجة - ناصر - عضو مقرأة

7. محمد محمود خليل سعد - الخارجة - ناصر - عضو مقرأة

3 ـ مقرأة مسجد المروة القديم - الخارجة

1. محمد حسن إبراهيم محمد - الخارجة - المروة القديم - قائم بعمل شيخ مقرأة

2. محمد أبو الوفا أحمد عبد الله - الخارجة - المروة القديم - عضو مقرأة

3. أحمد محمد أحمد سالم - الخارجة - المروة القديم - عضو مقرأة

4. حسين محمد حسن - الخارجة - المروة القديم - عضو مقرأة

5. جمال يونس عبد القادر أبو العينين - الخارجة - المروة القديم - عضو مقرأة

6. إسلام محمود السيد محمد - الخارجة - المروة القديم - عضو مقرأة

7. الحسيني هاشم محمود عبد الغفار - الخارجة - المروة القديم - عضو مقرأة

4 ـ مقرأة مسجد عبد المنعم رياض – الخارجة

1. حمدي فتحي كامل عمران - الخارجة - عبد المنعم رياض - قائم بعمل شيخ مقرأة

2. عبد النبي محمد مخلوف محمد - الخارجة - عبد المنعم رياض - عضو مقرأة

3. سعيد محمد علي إبراهيم - الخارجة - عبد المنعم رياض - عضو مقرأة

4. الأسد شيخون عرابي محمد - الخارجة - عبد المنعم رياض - عضو مقرأة

5. محمد سعيد يونس أحمد - الخارجة - عبد المنعم رياض - عضو مقرأة

6. حمدي عوض علي أحمد - الخارجة - عبد المنعم رياض - عضو مقرأة

7. محمد عبد المحسن مصطفى أحمد - الخارجة - عبد المنعم رياض - عضو مقرأة

5 ـ مقرأة مسجد السبط الكبير – الخارجة

1. محمود عبد اللطيف حجي محمد - الخارجة - السبط الكبير - قائم بعمل شيخ مقرأة

2. حسن محمد صالح عثمان - الخارجة - السبط الكبير - عضو مقرأة

3. حسين محمد صالح عثمان - الخارجة - السبط الكبير - عضو مقرأة

4. صلاح عبد الحافظ محمد آدم - الخارجة - السبط الكبير - عضو مقرأة

5. أبو بكر أحمد عبد العال أحمد - الخارجة - السبط الكبير - عضو مقرأة

6. عبد الرحمن خلوي محمد أحمد - الخارجة - السبط الكبير - عضو مقرأة

7. محمد فرغلي إبراهيم محمد - الخارجة - السبط الكبير - عضو مقرأة

6 ـ مقرأة المسجد الكبير - موط

1. محمد عبد الجليل محمد مدني - موط - المسجد الكبير - قائم بعمل شيخ مقرأة

2. أحمد حنفي أبو بكر محمد - موط - المسجد الكبير - عضو مقرأة

3. محمد محمود محمد عمار - موط - المسجد الكبير - عضو مقرأة

4. سامي محمد سفينة عبد الكريم - موط - المسجد الكبير - عضو مقرأة

5. سعد مهدي محمد مدني - موط - المسجد الكبير - عضو مقرأة

6. علي سيد عبد الرحمن - موط - المسجد الكبير - عضو مقرأة

7. كامل عبد الله علي خميس - موط - المسجد الكبير - عضو مقرأة

8. محمد مصطفى عبد الدايم خميس - موط - المسجد الكبير - عضو مقرأة

7- مقرأة مسجد النشواني – موط

1. فرج صابر محمد عبد المنعم - موط - النشواني - قائم بعمل شيخ مقرأة

2. أحمد مهدي أحمد عشم الله - موط - النشواني - عضو مقرأة

3. علي محمد مدني محمد - موط - النشواني - عضو مقرأة

4. علي سنوسي حمودة عبد المحسن - موط - النشواني - عضو مقرأة

5. يوسف سيد موسى عبد الجواد - موط - النشواني - عضو مقرأة

6. عبد المنعم محمد سيد محمد - موط - النشواني - عضو مقرأة

7. وجدي عوض سعد إبراهيم - موط - النشواني - عضو مقرأة

8 - مقرأة الزهراء – المعصرة

1. مجدي عبد المنعم حامد متولي - المعصرة - الزهراء - قائم بعمل شيخ مقرأة

2. ناصر أحمد سفينة محمد - المعصرة - الزهراء - عضو

3. سيد سفينة رفاعي مبارز - المعصرة - الزهراء - عضو

4. عادل محمد علي خالد - المعصرة - الزهراء - عضو

5. محمد صبر محمود نصر - المعصرة - الزهراء - عضو

6. أحمد علي سيد أحمد - المعصرة - الزهراء - عضو

7. كمال حسن أحمد مبارز - المعصرة - الزهراء - عضو

8. محمد توفيق محمد دال - المعصرة - الزهراء - عضو

9. علي سيد محمد مرسي - المعصرة - الزهراء - عضو

ثانيًا: المقارئ المفتوحة للجمهور، وتكون جميها يوم الجمعة من كل أسبوع بعد صلاة العصر ، على النحو التالي:

م - المقرأة - الإدارة - المسئول عن المقرأة

1. المجمع الإسلامي - الخارجة - إمام المسجد

2. ناصر - الخارجة - إمام المسجد

3. المسجد الكبير - موط - إمام المسجد

4. النشواني - موط - إمام المسجد

5. المسجد الكبير - باريس - إمام المسجد

6. الزهراء - المعصرة - إمام المسجد

7. المسجد الكبير - القصر - إمام المسجد

8. المعسكر - غرب الموهوب - إمام المسجد

9. محمد عيد - بلاط - إمام المسجد

10. المسجد الكبير - الجديدة - إمام المسجد

ثالثًا: مشاركة عشرة مساجد بالوادي الجديد في البرنامج الصيفي للأطفال ، وذلك عقب صلاة الظهر أيام الأحد، والثلاثاء، والخميس من كل أسبوع، وهي:

م - الإدارة - المسجد - اسم الإمام

1. موط - المسجد الكبير - محمد عبد الجليل محمد مدني

2. موط - صابر بالراشدة - أحمد حنفي أبو بكر

3. الفرافرة - الحصري - عبد الحميد محمد حارس

4. الخارجة - الاستقامة - محمد رفعت عبد الجواد

5. الخارجة - المجمع الإسلامي - محمد ناصر أحمد أيوب

6. بولاق - ناصر القبلي - إسلام محمود السيد محمد

7. بولاق - بولاق البحري - الحسيني هاشم محمود عبد الغفار

8. بلاط - محمد عيد - محمد محمود عمار

9. باريس - المسجد الكبير - محمد فهيم محمد أحمد

10. باريس - جورمشين 7 البحري - علي أحمد حسن